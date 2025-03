セラフ榎本は、めぶきフィナンシャルグループが開催する「第8回めぶきビジネスアワード」において、奨励賞を受賞しました。

セラフ榎本「壁面雨漏り調査ロボット」

<めぶきビジネスアワードとは>

「めぶきビジネスアワード」は、革新的・創造的なビジネスプランを募集・表彰するビジネスプランコンテストです。

受賞したビジネスプランの実現とさらなる成長を支援することで、地域経済の活性化を目指しています。

<受賞内容>

同社は昨年、足場仮設を必要としない壁面雨漏り調査を可能にする「壁面雨漏り調査ロボット」(以下 同ロボット)を開発しました。

従来の散水試験では、足場の設置から調査、撤去まで2〜3週間かかっていましたが、同ロボットを使用することで、最短1日での調査が可能となります。

また、壁面を走行しながら調査を行うため、広範囲を短時間で調査でき、コスト・時間・業務負担を大幅に削減することができます。

今回の受賞では、革新性のあるビジネスプランであることに加え、その高い成長性や将来的な発展の可能性についても高く評価されました。

左:表彰式の様子、右:表彰盾

〈壁面雨漏り調査ロボットのメリット〉

・短期間で広範囲の壁面調査が可能、管理会社の業務負担を軽減

・足場仮設が不要なためコストを削減

・コスト・時間面で居住者への負担が少ない

・足場での高所作業がないため安全に調査が可能

同社は今後も、段階的な壁面雨漏り調査の実施および同ロボットの改良を進めていきます。

<めぶきビジネスアワード募集要項>

■目的

ビジネスプランの実現とさらなる成長を目指し、地域経済の活性化につなげていくこと

■募集対象

(1)ものづくり

(2)アグリ・フード

(3)メディカル・ヘルスケア

(4)ロボティクス・AI

(5)ソーシャルビジネス

(6)その他の分野における革新的・創造的なビジネスプラン

■応募要件

めぶきフィナンシャルグループの営業地盤内に在住する個人・中小企業者または中小企業者を中心とするグループ・団体

■審査方法

・1次審査(書類審査)、2次審査(プレゼンテーション)による審査

・外部有識者およびめぶきフィナンシャルグループ・常陽銀行・足利銀行の役職員による審査

■審査項目

1. 革新性・創造性

2. 実現可能性

3. 市場性・成長性

4. 地域経済への波及効果・社会への貢献度

