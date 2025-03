革新のテレビ体験！ゼクサバース「ZEXA TV STATION」

ゼクサバースは、運営するZEXA TV(ゼクサティーヴィー)の人気番組をいつでも、全国どこでも視聴可能な新たなネット配信サービス「ZEXA TV STATION(ゼクサティーヴィーステーション)」をスタートします。

ゼクサバース「ZEXA TV STATION(ゼクサティーヴィーステーション)」

ゼクサバースは、運営するZEXA TV(ゼクサティーヴィー)の人気番組をいつでも、全国どこでも視聴可能な新たなネット配信サービス「ZEXA TV STATION(ゼクサティーヴィーステーション)」をスタート。

パソコンやスマホを使って、どこからでも簡単にアクセスし、好きなタイミングで番組を楽しむことができます。

ZEXA TV STATIONは、全国どこからでもアクセス可能で、ZEXA TVの見逃した番組を好きなタイミングで楽しめるサービスです。

視聴プランはシンプルで、月額500円(+消費税)で利用いただけ、オンライン決済方法に対応予定です。

<サービス概要>

ZEXA TV STATIONは、ZEXA TVの人気番組を見逃し配信でお届けするネット配信サービスです。

ユーザーは自分のペースで番組を視聴することができ、どこからでもアクセスできる利便性を提供します。

ZEXA TVは、世界初のWeb3と放送が融合した新しい放送局です。

革新的な放送体験を通じて地域の活性化に貢献し、視聴者との新しいコミュニケーションの場を提供することを目指しています。

私たちは地方創生をコンセプトに、ブロックチェーン技術やNFTを活用した革新的なデジタルメディア体験を提供しています。

ZEXA TV STATIONでも同様に、ZEXA TV番組を視聴しながら、お得な情報やプレゼントを獲得できる「Watch to Earn」や「Voice to Earn」システムを楽しめます。

このサービスは、ZEXA TV STATIONでも利用出来、日本全国の方に新しいテレビ体験をお届けします。

<ZEXA TVについて>

ZEXA TVは、「Watch to Earn」というコンセプトのもと、世界初のWeb3と放送が融合した新しい放送局です。

革新的な放送体験を通じて地域活性化に貢献し、視聴者との新たなコミュニケーションの場を提供することを目指しています。

地方創生をコンセプトに、ブロックチェーン技術やNFTを活用したデジタルメディア体験を提供し、視聴者に革新的な価値をお届けします。

また、テレビを通じて新しいライフスタイルの仕組みを創造し、最先端の技術サービスを活用して視聴者の日常をより豊かにします。

従来のテレビ視聴に加えて、新しい体験を楽しめる放送局を目指しています。

また「Watch to Wellness」というコンセプトを加え、これまで以上に日本のお茶の間のテレビをあらゆる生活接点のフレイルケアステーションとして活用し、健康的なライフスタイルを積極的に提案しています。

同局では、健康、ダイバーシティ、エンターテインメントの各分野で多彩な番組の取り組みを展開、視聴者の皆様の日常をより豊かに彩ることを目指しています。

<加入方法>

加入者は「ゼクサティーヴィーステーション」で検索するか、ZEXA TV公式ホームページからZEXA TV STATIONのページにアクセスして、登録が可能です。

