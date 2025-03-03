¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«ÀõÌîÂóËá¡¢379Æü¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö±øÌ¾ÊÖ¾å¡¢´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤È¸½ÃÏÃ¦Ë¹
º£µ¨¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀõÌîÂóËá¡£
²ø²æ¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÀÅÀ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè26Àá¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
Á°È¾9Ê¬¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò°µ´¬¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¥ì¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ¼¤«¤é¤Î¸«»ö¤Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ü¥ì¡¼¡×¡ÖÀõÌî¤¬ÌµÅ¨¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó³Æ»æ¤âÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀõÌî¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2024Ç¯2·î¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï°ÊÍè379Æü¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£
»î¹ç¤Ï1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØAS¡Ù¤Ï¡ÖÀõÌî¤¬¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ç±øÌ¾ÊÖ¾å¡£´°àú¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Æ±Î½FW¥ô¥§¥À¥È¡¦¥à¥ê¥Á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿Àµ³ÎÀ¤È¸úÎ¨À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤¹¤ë¤Ù¤¼ÂÎÏ¼Ô5Ì¾
30ºÐ¤ÎÀõÌî¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤éÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËºòÇ¯10·î¤È11·î¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤º¡£º£·î¤ÎWÇÕÍ½Áª¤Ç¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£