¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÂ£¤êÊª¡©¡×²í»Ò¤µ¤Þ¡¡²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤Ç±Ó¤Þ¤ì¤¿¡Ö»°½½°ìÊ¸»ú¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡×
¡Ô»°½½Ç¯¡Ê¤ß¤½¤È¤»¡Ë¤Ø¤Æ·¯¤ÈË¬¡Ê¤È¡Ë¤Ò¤¿¤ë±Ñ¹ñ¤Î³Ø¤Ó¼Ë¡Ê¤ä¡Ë¤Ë»×¤Õ¤«¤ÎÆü¡¹¤ÎÌ´¡Õ
¿·½Õ¹±Îã¤Î²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤Ç¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¸æ²Î¡£¹Ä¼¼¸æÍÑ³Ý¤È¤·¤Æ²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤ÎÁª¼Ô¤òÌ³¤á¤¿²Î¿Í¤Î±ÊÅÄÏÂ¹¨¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤ª²Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤¬²¿¼ó¤«Á÷¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤â¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤â¤³¤ì¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¤ªÆó¿Í¤È¤â¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÎ±³Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æ±¤¸¤È¤³¤í¤ËÊÌ¤Î»þ´Ö¤ËÎ±³Ø¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¿¤Ö¤ó¤ªÆó¿Í¤Ï¤³¤Î³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¡Ø·¯¤ÈË¬¤Ò¤¿¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î²Î¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÈ¼Î·¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤òË¬¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ø°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÆó¿Í¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´î¤Ó¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸æ²Î¤ò²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¸ø¤Ë¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤´À®º§¤Þ¤â¤Ê¤¤º¢¡¢¤´¸øÌ³¤ÇË¬¤ì¤¿¼¢²ì¸©¤Ç¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ò¾È¤é¤¹·î¤òÊÅ²¼¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÄ¯¤á¤¿»×¤¤½Ð¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿¸æ²Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä¡¢¤´Ë¬ÌäÀè¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÉ÷·Ê¤Ê¤É¤ò±Ó¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ô·¯¤È¸«¤ëÇÈ¤·¤Å¤«¤Ê¤ëÈüÇÊ¤Î¸Ð¡Ê¤¦¤ß¡Ë¤µ¤ä¤±¤·î¤Ï¿åÌÌ¡Ê¤ß¤Î¤â¡Ë¤ª¤·¾È¤ë¡Õ
¤´¿·º§¤Î¤³¤í¤Ë¼¢²ì¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤ªÇñ¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈüÇÊ¸ÐÈÊ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢º£Ç¯¤Î²Î²ñ»Ï¤Îµ·¤Ç¤ÏÊÅ²¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸æ²Î¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¤ÏÄ¹Ç¯¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤Î¤´Ãø½ñ¡Ø¥Æ¥à¥º¤È¤È¤â¤Ë¡Ù¤¬30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü´©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÉü´©¤Ë´ó¤»¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ç¡Ø±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡¢Æ±¤¸¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À²í»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃÏ¤òºÆ¤ÓË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯6·î¡¢±Ñ¹ñË¬Ìä¤ËÀèÎ©¤Äµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡¢¡Øº£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²í»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Þ¡¼¥È¥ó¡¦¥³¥ì¥Ã¥¸¤ä¥Ù¥¤¥ê¥ª¥ë¡¦¥³¥ì¥Ã¥¸¤Ê¤É¤òË¬¤ì¡¢»ÔÆâ¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢ºÆË¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´À®º§°ÊÍè¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤È³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤À¤È²¿ÅÙ¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÅ²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤¤Ã¤ÈÊÖ²Î¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ªµ¤»ý¤Á¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»°½½°ìÊ¸»ú¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¸æ²Î¤ò±Ó¤Þ¤ì¤¿ºòÇ¯¤¬¤´À®º§31¼þÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¤³¤Î¸æ²Î¤Ï¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤Ò¤ÈÂÁá¤¤¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ÎÂ£¤êÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£