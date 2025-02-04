¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥È¤¬¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë¥Õ¥ê¡¼²ÃÆþ¡Ä¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤òÈ¾Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤Ë

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Juan Bernat, nuevo jugador del Getafe C.F.— Getafe C.F. (@GetafeCF) February 3, 2025
El lateral, internacional con la @sefutbol, firma hasta final de temporada.
¡Bienvenido, Juan!