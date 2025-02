「夜中にアラート鳴り避難…」　大谷翔平選手が語ったLA山火事の“緊迫体験”とは？　第1子誕生控えデコピンには「一緒に面倒見てくれたら」

ドジャースのファン感謝イベントに大谷翔平選手が参加。

家族や来シーズンへの意気込みについて語りました。

そして、これまで明かしていなかった深刻な山火事に関する緊迫の体験も。

司会:

リーグMVPに3度輝き、ワールドシリーズチャンピオンとなった、ショウヘイ オオタニ!

最初の質問は家族が増えることについてでした。

大谷選手:

初めてなので“緊張”と“楽しみ”が両方あるが、本当に無事に生まれてきてくれれば、それだけで十分だなと思っています。(Q.赤ちゃんが誕生したらデコピンは?)彼(デコピン)も元気にしているので、一緒に面倒見てくれたらなと思ってます。

二刀流復活に向けたトレーニングについて聞かれると、「(オフシーズンは)手術があったので、まずそれをやることとリハビリが一番メインだったので、1週間のうち5日〜6日はしっかりトレーニングしながらスローイングもやっていますし、今バッティングもちょうど始まって強く振っているところなので、いい状態でスプリングトレーニングに入れれば、開幕からしっかりいけるのではないかと思っています」と、ここまで順調の様子。

さらに、来シーズンからチームメートになる“令和の怪物”佐々木朗希投手(23)については「ドジャースで一緒にプレーできるのは本当に“幸せなこと”ですし、僕からは『どこを選んだとしても正解だと思うよ』と。彼自身がのびのびプレーすれば必ずいいシーズンになる。そのサポートを少しでもキャンプのうちからできればいい」と話しました。

続いて愛犬としてすっかり有名になったデコピン。

佐々木投手も、入団会見の際には愛犬ラムちゃんがプリントされた靴下で臨んでいました。

そこで、日本語で「デコピンと佐々木選手の犬はお友達ですか?」という質問が。

大谷選手は「He never, He never met yet!(デコピンはまだラムとは会ってない!)」と日本語の質問に英語で返答しました。

ドジャースと10年契約を結び、その1年目からワールドシリーズ制覇を達成した大谷選手。

シャンパンファイトの際に、大谷選手が「あと9回ワールドシリーズ優勝したい」と言ったエピソードが紹介されると会場のファンは大盛り上がり。

大谷選手:

本当に心の底からそう思ってますし、そういうふうに(10連覇)するんだと思って僕は契約しているので、本当に昨年勝てたこともファンの方と共有できたのも幸せなこと。それをあと9回、僕がいる今の契約の中でできれば最高。

約10分間のトークショーを笑顔で終えた大谷選手。

取材陣の前でロサンゼルスの山火事について答えました。

先週、被害が大きかった地域の消防署を訪問し激励したばかりです。

大谷選手:

実際に焼けてしまった家であったりとか、そういう地域を回らせてもらいましたし、苦しいというか…胸が苦しくなる光景ではあったけど、本当に消防士の方も何日も(自宅に)帰らず頑張ってるって話を聞いて少しでも早く元の生活に皆さんが戻れるように今は祈ってます。

そして、初めて自分が避難した際の緊迫した状況について明かしました。

大谷選手:

夜中でしたね、アラートが鳴って避難しました。忘れ物して一回戻った時に結構後ろの方が燃えていたので、もううちも危ないかなとは思っていたんですけど、それより妻とデコピンが避難することが先だったので、すぐに荷物まとめて夜中でしたけど避難した。(避難は)2週間ぐらいして今はもう(自宅に)戻れたけど、空気もいい状態になっているので、今は普通に(自宅に)戻っています。

現在は自宅に戻っているという大谷選手。

しかし、その間にアクシデントが。

大谷選手:

ちょうどその時に僕インフルエンザになって寝込んでいたので、ちょうど練習はできなかった。

ネットには、「大谷さんめっちゃ痩せたけど、インフルの影響もあったのかな?かっこよくなったけどパワー低下が心配」といった声がありました。

フリーマン選手(35)が二刀流復活を目指す大谷選手について、「これまで(大谷のように)二刀流でプレーする選手を間近で見たことがない。今(ショウヘイは)すごく調子が良さそう。春キャンプが大切だ。肩の状態は良いと思う。ショウヘイが元のショウヘイに戻るんだ!(ショウヘイは)父親としての強さを身につけるからホームラン60本は打つかもね」と話しました。

11日に迫ったキャンプインに、体調万全で登場してくれることを期待したいところです。