¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬DeNA¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¡Ä¡ª¿¿ÃæËþ»á¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤âÄÏ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¶¯ÎÏ¤ÊÊä¶¯¤ÈÎÏÀâ
¡¡Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜÏÀ¤àDeNA¡£27ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÓ¹¤ê¤Ä¤Ä¡Ö°ìºòÇ¯Íè¤¿»þ¤Ë¡¢4·î5·î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î·ÀÌó¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤¬¤¢¤êÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë3·î¤¬¥¥ã¥ó¥×¤°¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç°ìºòÇ¯¤Ï6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤°¤°¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ìºòÇ¯¤Î½øÈ×¤Î¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Öº£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ºòÇ¯¤â¥á¥¥·¥³¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ³Î¤«10¾¡¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é°ìºòÇ¯10¾¡¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤Þ¤¹¡£25»î¹ç¤ÏÀäÂÐÅê¤²¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤Ï¤Í¡¢Ãæ3Æü¤Ç¤âÅê¤²¤µ¤»¤í¤Ã¤Æ°ìºòÇ¯¸À¤Ã¤Æ¤¿¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Ã¢¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÂ¾¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊÀ³²¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÊÕ¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤â¤¦°ÕÍßËþ¡¹¤ÇÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¡¢DeNA¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¿¿ÃæËþ»á¤â¡Ö¤â¤¦ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤ë¤·¤Í¡£ËÜÅö¤ËÃæ3Æü¤Ç¤âÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤âÄÏ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¤«¤Ê¤ê¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Êä¶¯¤Èð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù
¡¡¤Þ¤º²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÓ¹¤ê¤Ä¤Ä¡Ö°ìºòÇ¯Íè¤¿»þ¤Ë¡¢4·î5·î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Î·ÀÌó¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤¬¤¢¤êÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë3·î¤¬¥¥ã¥ó¥×¤°¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç°ìºòÇ¯¤Ï6·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤°¤°¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ìºòÇ¯¤Î½øÈ×¤Î¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¿¿ÃæËþ»á¤â¡Ö¤â¤¦ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤ë¤·¤Í¡£ËÜÅö¤ËÃæ3Æü¤Ç¤âÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤âÄÏ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¤«¤Ê¤ê¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Êä¶¯¤Èð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù