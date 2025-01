メンタルビジネススクールは、人生・人間関係・仕事の悩み解決を手助けするオリジナルメンタルトレーニング手法「神気学(TM)(かみきがく)」の相談&説明会を2025年2月27日より実施します。

メンタルビジネススクール法「神気学(TM)(かみきがく)」相談&説明会

メンタルビジネススクールは、人生・人間関係・仕事の悩み解決を手助けするオリジナルメンタルトレーニング手法「神気学(TM)(かみきがく)」の相談&説明会を2025年2月27日より実施。

山田 梨加は、『最強の脳覚醒メソッド』(大和出版)の著者であり、27年間、専門分野として教えてきたフロイト・ユング・アドラーの実践心理学・脳科学コーチング・カウンセリング・セラピー手法と、聖徳太子・徳川家康・吉田松陰など歴史的偉人たちの愛と智慧を取り入れてきました。

そして学んできたことの良いところをミックスし、和魂洋才・温故知新・森羅万象の要素を取り入れることで【現代の日本人】が興味深く・楽しみながら集中してコミュニケーションをとれるようになり、行動や口癖の悪習慣を変え、人生・人間関係・仕事の悩みを解決する一助となるよう、「神気学(TM)(かみきがく)」生涯学習の一環として研修事業を開始します。

紹介制システムで限られた方しか受けることができなかった同社のオリジナルコンテンツ研修ですが、海外への進出も視野に入れ、2025年からは神仏画師(しんぶつえし)である持田 大輔氏を迎えてビジュアルデザインも一新します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人間関係をゲーム感覚で学びストレスフリーに!メンタルビジネススクール法「神気学」相談&説明会 appeared first on Dtimes.