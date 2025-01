¹ñ»º¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¡ª¥¤¥Á¥Ó¥­¡ÖÆÃÁª¹ñ»º¾ßÌý¡¿¹ñ»ºº«ÉÛ¤À¤·¾ßÌý¡×

イチビキは、環境にやさしい紙パックで、国産原料を使用したこだわりの醤油《特選国産醤油》《国産昆布だし醤油》を2025年2月20日(木)より発売します。

イチビキ「特選国産醤油/国産昆布だし醤油」

商品名 :特選国産醤油

内容量 :300ml

希望小売価格:400円(税抜)

賞味期間 :1年6ヶ月

発売日 :2025年2月20日(木)

商品名 :国産昆布だし醤油

内容量 :300ml

希望小売価格:400円(税抜)

賞味期間 :1年

発売日 :2025年2月20日(木)

【商品特徴】

・環境にやさしい紙パック容器で、料理にあわせて量を調整しやすい細めの吐出口です。

《特選国産醤油》

・国産丸大豆と国産小麦を使用し、一年熟成させた本醸造しょうゆ(特選クラス/再仕込みしょうゆ)です。

《国産昆布だし醤油》

・日高産昆布、真昆布、羅臼昆布の3種の昆布の旨みをあわせただし醤油です。

