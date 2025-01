第二次世界大戦のさなか“生ける屍”となってしまった少年兵たちを描くタイ発ゾンビ映画『哭戦 オペレーション・アンデッド』(英題:Operation Undead)が、4月18日より公開されることが決定した。併せてティザービジュアルと特報映像が解禁された。

『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』のノンクンことチャーノン・サンティナトーンクンが主演する本作。第二次世界大戦中に生ける屍と化した少年兵たちは、姿は変われど、家族や恋人を想う気持ちや戦争に対する憤りなど、自我を持ち続けていた。容赦のない残酷描写と感情を揺さぶられるストーリーが注目を集め、タイ本国で初登場第2位の大ヒットを記録した。

特報映像は森の中を逃げ惑う少年兵の姿を切り取っており、ティザービジュアルは変貌した少年兵が戦場の海岸を徘徊する物悲しい姿を捉えている。

『哭戦 オペレーション・アンデッド』

4月18日(金)より、全国ロードショー

出演:チャーノン・サンティナトーンクン『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』、アワット・ラタナピンター、 スピチャー・サンカチンダー、大関正義

監督:コム・コンキアート・コムシリ

