13日午後9時19分頃、日向灘を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、宮崎県で最大震度5弱を観測しました。この地震により宮崎県と高知県に津波注意報が発表されました。

地震の概要

13日午後9時19分頃、宮崎県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯31.8度、東経131.6度)で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は6.4と推定されます。
宮崎県と高知県に津波注意報が発表されました。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】
◆宮崎県
高鍋町　新富町　宮崎市

【震度4】
◆福岡県
久留米市

◆佐賀県
神埼市　白石町

◆熊本県
阿蘇市　産山村　熊本高森町　南阿蘇村　熊本南区　熊本北区　八代市　菊池市　宇土市　宇城市　合志市　熊本美里町　西原村　氷川町　人吉市　多良木町　あさぎり町　芦北町

◆大分県
大分市　臼杵市　佐伯市　竹田市

◆宮崎県
延岡市　西都市　木城町　川南町　宮崎都農町　門川町　日南市　串間市　国富町　綾町　宮崎美郷町　高千穂町　都城市　小林市　えびの市　三股町　高原町

◆鹿児島県
鹿児島市　霧島市　いちき串木野市　南さつま市　伊佐市　姶良市　鹿屋市　垂水市　曽於市　大崎町　東串良町　肝付町

【震度3】
◆兵庫県
豊岡市

◆鳥取県
境港市

◆島根県
出雲市　浜田市　益田市　大田市

◆広島県
広島南区　呉市　竹原市　大竹市　江田島市　府中町　海田町　大崎上島町

◆山口県
岩国市　柳井市　周防大島町　山口市

◆愛媛県
今治市　上島町　松山市　伊予市　宇和島市　八幡浜市　大洲市　西予市　伊方町

◆高知県
宿毛市　黒潮町

◆福岡県
大牟田市　柳川市　八女市　筑後市　大川市　小郡市　うきは市　朝倉市　みやま市　筑前町　大刀洗町　大木町　水巻町　遠賀町

◆佐賀県
佐賀市　小城市　上峰町　みやき町

◆長崎県
諫早市　島原市　雲仙市　南島原市

◆熊本県
南小国町　熊本小国町　熊本中央区　熊本東区　熊本西区　玉名市　山鹿市　玉東町　長洲町　和水町　大津町　菊陽町　嘉島町　益城町　甲佐町　山都町　錦町　湯前町　相良村　五木村　山江村　水俣市　上天草市　天草市　津奈木町

◆大分県
別府市　津久見市　杵築市　由布市　日出町　豊後大野市　国東市　姫島村

◆宮崎県
日向市　諸塚村　椎葉村　日之影町　五ヶ瀬町

◆鹿児島県
阿久根市　鹿児島出水市　指宿市　薩摩川内市　日置市　南九州市　さつま町　長島町　湧水町　志布志市　錦江町　南大隅町