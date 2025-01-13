13日午後9時19分頃、日向灘を震源とするマグニチュード6.9の地震が発生し、宮崎県で最大震度5弱を観測しました。この地震により宮崎県と高知県に津波注意報が発表されました。

地震の概要

13日午後9時19分頃、宮崎県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は日向灘(北緯31.8度、東経131.6度)で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は6.4と推定されます。

宮崎県と高知県に津波注意報が発表されました。

震度3以上が観測された市町村

【震度5弱】

◆宮崎県

高鍋町 新富町 宮崎市



【震度4】

◆福岡県

久留米市



◆佐賀県

神埼市 白石町



◆熊本県

阿蘇市 産山村 熊本高森町 南阿蘇村 熊本南区 熊本北区 八代市 菊池市 宇土市 宇城市 合志市 熊本美里町 西原村 氷川町 人吉市 多良木町 あさぎり町 芦北町



◆大分県

大分市 臼杵市 佐伯市 竹田市



◆宮崎県

延岡市 西都市 木城町 川南町 宮崎都農町 門川町 日南市 串間市 国富町 綾町 宮崎美郷町 高千穂町 都城市 小林市 えびの市 三股町 高原町



◆鹿児島県

鹿児島市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 伊佐市 姶良市 鹿屋市 垂水市 曽於市 大崎町 東串良町 肝付町



【震度3】

◆兵庫県

豊岡市



◆鳥取県

境港市



◆島根県

出雲市 浜田市 益田市 大田市



◆広島県

広島南区 呉市 竹原市 大竹市 江田島市 府中町 海田町 大崎上島町



◆山口県

岩国市 柳井市 周防大島町 山口市



◆愛媛県

今治市 上島町 松山市 伊予市 宇和島市 八幡浜市 大洲市 西予市 伊方町



◆高知県

宿毛市 黒潮町



◆福岡県

大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 小郡市 うきは市 朝倉市 みやま市 筑前町 大刀洗町 大木町 水巻町 遠賀町



◆佐賀県

佐賀市 小城市 上峰町 みやき町



◆長崎県

諫早市 島原市 雲仙市 南島原市



◆熊本県

南小国町 熊本小国町 熊本中央区 熊本東区 熊本西区 玉名市 山鹿市 玉東町 長洲町 和水町 大津町 菊陽町 嘉島町 益城町 甲佐町 山都町 錦町 湯前町 相良村 五木村 山江村 水俣市 上天草市 天草市 津奈木町



◆大分県

別府市 津久見市 杵築市 由布市 日出町 豊後大野市 国東市 姫島村



◆宮崎県

日向市 諸塚村 椎葉村 日之影町 五ヶ瀬町



◆鹿児島県

阿久根市 鹿児島出水市 指宿市 薩摩川内市 日置市 南九州市 さつま町 長島町 湧水町 志布志市 錦江町 南大隅町