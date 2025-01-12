¾åÇòÀÐË¨²»¡Ö¤â¤¦¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¡Ä¤É¤Î»Å»ö¤è¤ê¶ÛÄ¥¡×¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ÇÅú¼¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤â
½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö½ÐË×¡ª¥¢¥É³¹¥Ã¥¯Å·¹ñ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤â¤¦¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¡Ä¤É¤Î»Å»ö¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹â¹»»þÂå¡¢Â´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂ´¶È¼°¤ÇÅú¼¤òÆÉ¤ó¤À¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿·½É¤ÎÎÙ¤Î¥°¥ë¥á¥¿¥¦¥ó¡ÖÃæÌîºä¾å¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¾åÇòÀÐ¤ÏÃæÌîºä¾å¤Ë¤¢¤ë¼ÂÁ©³Ø±à¹â¹»¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¤ÏÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿³¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¼ÂÁ©³Ø±à¤Ï¡¢ËÙ±Û³Ø±à¡¢ÊõÀç³Ø±à¤È¶¦¤Ë¡Ö³Ø±à¡×¤È¤·¤Æ3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÈÖÁÈ¤Ï15ºÐ¤Ç¼¯»ùÅç¤«¤é¾åµþ¤·¤¿¾åÇòÀÐ¤ÎÊì¹»¡¦¼ÂÁ©³Ø±à¹â¹»¤òË¬¤Í¡¢Åö»þ¤ÎÃ´Ç¤¤È¡¢Åö»þ¶µÆ¬¤À¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¹»Ä¹¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¹»Ä¹¤Ï¡Ö¹â3¤Î¼õ¸³´ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÙ¶¯¤È·ÝÇ½³èÆ°¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç³Ø¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖË¨²»¤µ¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ´¶È¼°¤ÎÅú¼¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ã´Ç¤¤Ï¡Ö¡ÊÅú¼¤Ç¤Ï¡Ë3Ç¯´Ö¤ÎÏÃ¤ò°ìÄÌ¤ê1Ç¯À¸¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï1Ç¯À¸¤Î3³Ø´ü¤°¤é¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ïµã¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶Æ°Åª¤ÊÅú¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢2016Ç¯3·î6Æü¡¢¼ÂÁ©³Ø±à¹â¹»Âè68²óÂ´¶È¼°¤Î¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£¾åÇòÀÐ¤¬Â´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃÅ¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¹â¹»À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï³Ø¹»³°³èÆ°¤Ç·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ§¿Í¤¬²÷¤¯¥Î¡¼¥È¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¡¢¤Þ¤¿ÀèÀ¸Êý¤ÏÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç¤â¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Â´¶È¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åú¼¤Î°ìÉô¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÊöÎµÂÀ¤Ï¡ÖÁ´ÉôÄ°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç±Ç²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤â¡ÖÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤â¤¦¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¡Ä¤É¤Î»Å»ö¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¬¡£¡Ê·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤È¤Ï¡ËÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¤À¤Á¤¬¤ß¤ó¤ÊÄ°¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¹æµã¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Øµã¤¤¤Æ¤ë¡Á¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿·½É¤ÎÎÙ¤Î¥°¥ë¥á¥¿¥¦¥ó¡ÖÃæÌîºä¾å¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¾åÇòÀÐ¤ÏÃæÌîºä¾å¤Ë¤¢¤ë¼ÂÁ©³Ø±à¹â¹»¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¤ÏÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿³¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹»Ä¹¤Ï¡Ö¹â3¤Î¼õ¸³´ü¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÙ¶¯¤È·ÝÇ½³èÆ°¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç³Ø¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖË¨²»¤µ¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ´¶È¼°¤ÎÅú¼¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Ã´Ç¤¤Ï¡Ö¡ÊÅú¼¤Ç¤Ï¡Ë3Ç¯´Ö¤ÎÏÃ¤ò°ìÄÌ¤ê1Ç¯À¸¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï1Ç¯À¸¤Î3³Ø´ü¤°¤é¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ïµã¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶Æ°Åª¤ÊÅú¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢2016Ç¯3·î6Æü¡¢¼ÂÁ©³Ø±à¹â¹»Âè68²óÂ´¶È¼°¤Î¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£¾åÇòÀÐ¤¬Â´¶ÈÀ¸ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃÅ¾å¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¹â¹»À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï³Ø¹»³°³èÆ°¤Ç·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤âÍ§¿Í¤¬²÷¤¯¥Î¡¼¥È¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¡¢¤Þ¤¿ÀèÀ¸Êý¤ÏÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç¤â¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ù¤¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Â´¶È¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åú¼¤Î°ìÉô¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÊöÎµÂÀ¤Ï¡ÖÁ´ÉôÄ°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç±Ç²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤â¡ÖÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¾åÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤â¤¦¥¬¥Ã¥Á¥¬¥Á¤Ë¡Ä¤É¤Î»Å»ö¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¬¡£¡Ê·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤È¤Ï¡ËÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¤À¤Á¤¬¤ß¤ó¤ÊÄ°¤¤¤Æ¤ë¤·¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¹æµã¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Øµã¤¤¤Æ¤ë¡Á¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£