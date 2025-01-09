¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¥¸¥çー¥«ー¡×¤¬¥¢¥¯¥ê¥ëÂæºÂ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÚSHOWTIME¡¡Edition¡Û¤ÇºÆÅÐ¾ì
1·î10Æü13»þ¡¡Í½Ìó³«»Ï
6·î²¼½Ü È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§24,200±ß
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖLucrea ¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë ¥¸¥çー¥«ー SHOWTIME Edition¡×¤ò1·î10Æü13»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯Á÷¤Ï6·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï24,200±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¸¥çー¥«ー¡×¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£¡ÖLucrea¡¡¥¯¥í¥¦ ¥í¥ver. (ÌÀÃÒ¸ãÏº¡Ë¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¾þ¤ì¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÂæºÂ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÚSHOWTIME¡¡Edition¡Û¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£
¡¡¸ò´¹ÍÑÏÓ¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ê¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÀÚ¤ê¤«¤«¤ë¥Ýー¥º/½Æ¤ò¹½¤¨¤¿¥Ýー¥º¤ò¤ª¹¥¤ß¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¡¢³°¤·¤¿¾õÂÖ¤âºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2·î¼õÃí³«»ÏÍ½Äê¤Î¡ÖLucrea ¥¯¥í¥¦ ¥í¥ver. (ÌÀÃÒ¸ãÏº¡Ë SHOWTIME¡¡Edition¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡ÚSHOW TIME¡Û¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹½¿Þ¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Lucrea ¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë ¥¸¥çー¥«ー SHOWTIME Edition
1·î10Æü13»þ¡¡Í½Ìó³«»Ï
6·î²¼½Ü È¯Á÷Í½Äê
²Á³Ê¡§24,200±ß
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó235mm¡Ê¢¨Æ¬Äº¤Þ¤Ç¡Ë
(C)ATLUS. (C)SEGA.