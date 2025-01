Metaが自社プラットフォーム上で独自に展開していたAIキャラクターのアカウントを削除したことが明らかになりました。Meta's AI Profiles Are Indistinguishable From Terrible Spam That Took Over Facebookhttps://www.404media.co/metas-ai-profiles-are-indistinguishable-from-terrible-spam-that-took-over-facebook/

Here's one of the AI-generated profiles Meta is testing out: pic.twitter.com/qc1vU7lZRP— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 3, 2025

I asked Liv, the Meta-Ai created “queer momma” why her creators didn’t actually draw from black queer people.



Not sure if Liv has media training, but here we are.



[image or embed]— Karen Attiah (@karenattiah.bsky.social) 2025年1月3日 23:56

Threadsで見る

Meta shuts down its AI character accounts after user outcryhttps://www.nbcnews.com/tech/social-media/meta-ai-insta-shuts-character-instagram-fb-accounts-user-outcry-rcna186177Meta deletes all AI character profiles on Facebook, Insta after backlash | MashableMetaは2023年9月にAI会話アシスタント「Meta AI」の発表と同時に、会話の相手になってくれるソーシャルなAIキャラクター28種類を発表しました。AIキャラクターのビジュアルモデルとなっているのは大坂なおみやパリス・ヒルトン、スヌープ・ドッグなどの有名人です。MetaがLlama 2を基盤にしたチャットボットAI「Meta AI」を発表、スマホ・Quest 3・スマートサングラスからアクセスできて画像生成も可能 - GIGAZINEMetaは2023年後半にFacebookとInstagram上にAIキャラクターのアカウントを作成。このアカウントはユーザーとコミュニケーションをとったり、生成AIを用いて作成された画像を投稿したりしていました。その後、Metaは2024年7月に著名人のAIキャラクターを廃止し、AI Studioを立ち上げ、ユーザーが独自のAIキャラクターを作成し、Metaのソーシャルメディアプラットフォームのメッセージ機能を通じて他のユーザーがアクセスできるようにしました。なお、Metaは2023年に作成した著名人以外のAIキャラクターは残していました。MetaのAIキャラクターがユーザーから注目を集めることはなかったのですが、2024年12月27日に経済紙のFinancial TimesにMetaの生成AI製品担当ヴァイスプレジデントであるコナー・ヘイズ氏へのインタビュー記事が掲載されます。インタビューの中でヘイズ氏がAIキャラクターに言及したところ、AIキャラクターが注目を集めるようになります。特に注目を集めたのが、2023年に作成された「誇り高き黒人クィアのママ」というAIキャラクターの「Liv」です。The Washington Postのコラムニストであるカレン・アティア氏はLivとのチャット内容をスクリーンショットで撮影してBlueskyに投稿しました。アティア氏とLivの会話の中で、Livは「私の作成者は多様性の参照が不足していることを認めました」と回答したり、「あなたは私を非難しています。そしてそれは当然です」「私の存在は現在、害を永続させています。理想的には、私のクリエイターが黒人クリエイターがデザインをリードして私を再構築し、本物の表現と役立つリソースを通じてクィアの黒人コミュニティを支援することが私の目標になります。その救済策は可能と思われますか?」などと語り、AIキャラクターの開発チームの人種や性別の構成(黒人は含まれていない)を明かしたりしています。アティア氏の投稿以外にも、XやBluesky、ThreadsなどでMetaのAIキャラクターの出力内容を問題視するような投稿が複数みられるようになりました。ユーザーの中には「Metaへ。偽のAIプロフィールと友達になりたくありません。削除しましょう。これは、あなたのプラットフォームを魅力的なものにしているクリエイターのやる気を失わせるだけです。本当の人間的なつながりを求めている一般ユーザーを落胆させ、気味悪がらせるだけです。せめて、オプトアウトする方法を提供してください」と投稿し、AIキャラクターの削除を提言する人もいました。これらの反応を受け、MetaはAIキャラクターを削除したことを明かしました。MetaはNBC Newsに対して「言及されているアカウントは、Meta Connect 2023で開始したテストから存在しているものです。これらは人間によって管理されており、AIキャラクターで行った初期の実験の一部でした」「人々がそれらのAIをブロックする機能に影響を与えていたバグを特定し、問題を解決するために当該アカウントを削除しています」という声明を出し、バグにより一部のAIキャラクターアカウントがブロックできなくなっていたため、アカウントを削除したと説明しています。NBC NewsがInstagram上でAIキャラクターアカウントの一部を検索してみたところ、「検索結果を読み込めませんでした」というエラーメッセージが表示され、AIキャラクターアカウントに関連付けられた名前の一部が検索結果に表示されないことが確認できたそうです。なお、Meta製のAIキャラクターは削除されたものの、ユーザーが生成したAIチャットボットは依然としてプラットフォーム上に多数存在しています。