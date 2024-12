聖飢魔IIが地球デビュー40周年で再集結、地球を再び恐怖のどん底に陥らせる

魔暦26年(2024)12月31日、伝説の聖飢魔II本解散大黒ミサ3days「THE ULTIMATE BLACK MASS FINAL」(魔暦元年[1999]12月29〜31日)が、Zepp HANEDAでヴィデオ黒ミサ(上映会)として開催された。当日は、魔暦元年にライヴ録音されたマルチトラックを2か月に及ぶ作業でデジタルデータとして復元したマルチ音源を使用。通常のライヴと同様のPAシステムを用い、当時のPAエンジニアの手によって蘇るという奇跡のプロジェクトが25年の時を経て完全再現された。ヴィデオ上映にも関わらずSOLDOUTした会場。地球デビュー40周年大黒ミサツアーを前に、全信者があの感動の伝説を追体験し歓喜し涙した。

悪魔たちは神に寝返ろうとする抵抗勢力がいないか? と征服した地球上に度々視察に訪れているが、この40周年という大きな節目で、地球を再び恐怖のどん底に陥らせるため、魔暦27年(2025年)再集結を行うことが終演後に発表された。聖飢魔II地球デビュー40周年 期間限定再集結は「THE END OF SEASON ONE」と題し、4月12日の東京ガーデンシアターを皮切りに、全国18会場19公演の大黒ミサツアーとなる。さらに聖飢魔IIから、再集結に際し最初に人類へ届けられるものとして、37年ぶりの新譜EP小教典「Kiss U Dead Or Alive」を魔暦27年(2025年)4月9日に発布すると告げられた。Side A「Kiss U Dead Or Alive」(作詞:デーモン閣下/作曲:ジェイル大橋代官)、Side B「老害ロック」(作詞:デーモン閣下/作曲:ルーク篁参謀)が収録される。