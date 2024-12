動物たちがネットサーフィンする育成RPG！BYMK「動物冒険記」

BYMKは、iOS/Android向けスマートフォンゲーム「動物冒険記」の事前登録者数が15万人を突破し、正式リリース日を2024年12月26日(木)に決定しました。

BYMK「動物冒険記」

・ジャンル : 動物たちがネットサーフィンする育成RPG

・運営事業者: BYMK株式会社

・対応端末 : iOS 15.6以上 メモリ 4GB以上 / Android 10.0以上 メモリ 4GB以上

また、リリース日決定を記念して、特典やキャンペーンを実施しています。

キャンペーンの詳細は公式Xにて確認できます。

■動物冒険記とは?

ユニークな動物たちと共にインターネットの世界で大冒険する育成RPGです。

パソコンのキーボードを叩くだけで装備アイテムをゲットでき、レベルも上がっていく特殊な育成システムになっています。

戦闘は完全オート、簡単操作でストレスフリー!

「ネッ友」や「ゲーム対戦」機能など、豊富なコンテンツで飽きずにゲームを長く楽しめます!

さあ、最強の「キーボードクラッシャー」を目指して「インターネットの世界」へ飛び込もう!

■事前登録報酬

おかげさまで事前登録者数は15万人を突破致しました!

事前登録報酬の「紙幣」は事前登録者数に応じて、15万枚にアップします!

追加報酬決定

■ゲーム紹介

▼個性豊かな動物たち

主人公たちは動物!

インフルエンサーのカエル、絶叫ニワトリ、ハンガーカタツムリ、紳士シマウマなど、ユニークすぎる動物たちが大暴れ!

画面の向こう側にいるのは動物か人間か、その正体を暴け!

▼キーボードクラッシャーで強くなる

冒険には修行がつきもの!インターネットの世界なら、キーボードを叩いてこそが正義!

ネット中毒の動物たちと一緒にキーボードを叩いて強くなろう!

動物冒険記1

◆豊富な「ネットコンテンツ」

ネット対戦やネッ友作りなど、「ネット世界要素」満載なコンテンツを実装!

インターネット黎明期を振り返って、あの頃の自分を探しに行こう!

▼お手軽オートバトル

戦闘はオートで進行!キーボードもオートで叩ける!

簡単プレイでストレスフリーな大冒険をしよう!

