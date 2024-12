ヴィクトリア・ベッカムが、米トーク番組にゲスト出演し、世間で囁かれている鼻の整形疑惑に言及した。ヴィクトリアは「一度もしたことがない」と整形疑惑を否定し、鼻の形が以前と変わって見えるのは、メイクのテクニックであることを主張した。ヴィクトリアは自身のコスメブランドを展開しており、SNSでは頻繁にメイクのチュートリアル動画を公開している。【この記事の動画を見る】

ヴィクトリア・ベッカムは現地時間16日、自身のコスメブランド「Victoria Beckham Beauty」のプロモーションのために、米トーク番組『Today with Hoda & Jenna』にゲスト出演した。同ブランドでスキンケアやコスメ、フレグランスを展開するヴィクトリアは、世間で囁かれている鼻の整形疑惑について語った。ヴィクトリアは、メイクについて「私は絵を描くのが好きなのよ」と述べ、さらにこう続けた。「このことを伝えなければいけない。これまでに多くの人から、鼻を整形したのではないかと言われたことがあるの。絶対にそんなことはしていない。一度もないわ。」そして、自分の鼻の形が以前と違って見えることについて「これは上手なコントゥアリングメイクによるものよ」と説明した。ヴィクトリアはほとんどのメイクを自分で行い、Instagramではメイクのチュートリアル動画をたびたび投稿している。これらは「Victoria Beckham Beauty」のアイテムを使用し、顔の輪郭の描き方や自分のシグネチャールックの作り方を紹介する内容だ。今年1月に投稿した動画では、ヴィクトリアが「Victoria Beckham Beauty」の商品「Contour Stylus」の使い方を実演した。このアイテムはスティック状のコントゥアリングで、顔に立体感を与え、輪郭を補正するベースメイクとして使える。動画に登場したヴィクトリアは商品を手に持つと、フォロワーに次のように解説した。「私はいつも鼻を細く見せることから始めるの。鼻の両脇に2本の線を引いて、サイドに陰影をつけるの。これをブラシや指でなじませると、鼻が高く、まっすぐに見えるのよ。」ヴィクトリアは2022年に美容起業家シャーロット・ティルベリーさんと対談した際にも、鼻の整形疑惑を否定し、メイクによるものだと語った。YouTubeで公開された動画では、ヴィクトリアがシャーロットさんの展開する商品を使い、鼻を細く見えるメイクの方法を紹介しながら、こう話していた。「私は、鼻を整形したのではないかと言われるの。鼻の整形なんてしたことないわ。私の鼻は以前と変わっていない。これはメイクによって鼻を美しく見せるトリックなのよ。」画像は『Victoria Beckham Instagram「I’m at Claridges in London getting ready for @bazaaruk’s Women of the Year awards.」「Honoured to be the first girl group to be featured on a commemorative stamp」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)