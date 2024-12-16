明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１６：００ 英・失業率
１６：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１９：００ ユーロ・貿易収支
２２：３０ 米・小売売上高
２３：１５ 米・鉱工業生産
２３：１５ 米・設備稼働率
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
※東証スタンダード上場：黒田グループ<287A>
※東証グロース上場：リスキル<291A>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０ 日・２０年物国債の入札
１６：００ 英・失業率
１６：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１９：００ ユーロ・貿易収支
２２：３０ 米・小売売上高
２３：１５ 米・鉱工業生産
２３：１５ 米・設備稼働率
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
※東証スタンダード上場：黒田グループ<287A>
※東証グロース上場：リスキル<291A>
出所：MINKABU PRESS