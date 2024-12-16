明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１６：００ 英・失業率

１６：００ 英・失業保険申請件数

１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

１９：００ ユーロ・貿易収支

２２：３０ 米・小売売上高

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



※東証スタンダード上場：黒田グループ<287A>

※東証グロース上場：リスキル<291A>



出所：MINKABU PRESS