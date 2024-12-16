明日の主なマーケットイベント

写真拡大

○経済統計・イベントなど

０８：３０　豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：３０　日・２０年物国債の入札
１６：００　英・失業率
１６：００　英・失業保険申請件数
１８：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数
１９：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１９：００　ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
１９：００　ユーロ・貿易収支
２２：３０　米・小売売上高
２３：１５　米・鉱工業生産
２３：１５　米・設備稼働率
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

※東証スタンダード上場：黒田グループ<287A>
※東証グロース上場：リスキル<291A>

出所：MINKABU PRESS