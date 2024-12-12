ÇµÌÚºä46±óÆ£¤µ¤¯¤é¡¢¾®´é¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ïÇ¤Á¤ã¤ó¥Ð¥Ã¥°¤ËËË¤ò¥¹¥ê¥¹¥ê¡ª¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¥¥åー¥È¤¹¤®¤ë¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ønon-no¡Ù¤ÎInstagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëÇµÌÚºä46¤Î±óÆ£¤µ¤¯¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®´é¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤ÇÇ¤Á¤ã¤ó¥Ð¥Ã¥°¤òËË¤Ë¥¹¥ê¥¹¥ê¤¹¤ë±óÆ£¤µ¤¯¤é¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
¢£±óÆ£¤µ¤¯¤é¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¡Ønon-no¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡Ønon-no 2025Ç¯1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î´ë²è¡Ö¥»¥Î¥Ó¤ÊÆüÀìÍÑ ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥ï¥ó¥Ô¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¡£ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë½÷»Ò²ñ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¥ï¥ó¥Ô¤òÃå¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡ª¤â¤Õ¤â¤ÕÁÇºà¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¥Ð¥Ã¥°¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢È±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¹õ¥ï¥ó¥Ô¤òÃå¤¿±óÆ£¤¬¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÇ·¿¥Ð¥Ã¥°¤òËË¤Ë¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¥¥åー¥È¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ønon-no¡Ù¸ø¼°X¤Ë¤ÏÆ±´ë²è¤Ç¤Î±óÆ£¤Î¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥Ù¥Ã¥É¤ËÉ¨Î©¤Á¤·¤ÆÉ÷Á¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥êÈù¾Ð¤à»Ñ¤ÏÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤À¡£
¢£ÇµÌÚºä46¤Î37th¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäµÇ°¤ÎÆ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤Ê¤ª¡¢±óÆ£¤µ¤¯¤é¤¬¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÇµÌÚºä46¤Î37th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÊâÆ»¶¶¡×¤¬12·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢±óÆ£¤Î¡Ö1Ê¬Å¹Ä¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£