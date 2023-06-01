小学5年の男子児童が行方不明になってから8日。手がかりは山の中で見つかった本人のかばんですが、当初その場所に「かばんはなかった」ことが新たに分かりました。京都府の南丹市立園部小学校5年、安達結希さん（11）。今月23日の朝、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。この日、小学校では卒業式が行われていました。警察などによると、安達さんは午前8時ごろ、父親に車で学校の近くまで