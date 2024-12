Chromeは拡張機能による機能の追加に対応しており、「ニコニコ動画の外観を変更する拡張機能」や「論文PDFファイルを読みやすくする拡張機能」など多様な拡張機能が公開されています。新たに、Googleが「2024年のお気に入りChrome拡張機能」を発表しました。Chrome ウェブストア - 2024 年のお気に入りhttps://chromewebstore.google.com/collection/2024_favorites

Our favorite Google Chrome extensions of 2024https://blog.google/products/chrome/our-favorite-chrome-extensions-of-2024/◆TodoistTodoistはタスク管理ツール「Todoist」のChrome拡張機能版です。Todoistに登録したタスクを確認したりタスクを完了したりできるほか、閲覧中のウェブページをタスクとして登録する機能も搭載されています。◆Evernote Web ClipperEvernote Web Clipperを使うと、閲覧中のウェブページをEvernoteに保存できます。ページ全体だけでなく、ページの一部分を指定して保存することも可能です。◆Bardeen「ウェブページ上のデータをスプレッドシートにまとめる」といった単調な作業を何度もこなす必要があるときに役立つのが、自動化ツールのBardeenです。Bardeenは数多くのサービスに対応した自動化ツールで、ウェブページから情報を抜き出したり各種ツールを連携させたりすることが可能。また、チャットAI風の機能も搭載しており、「メールに含まれるURLをスプレッドシートにまとめたい」といったように自然言語で依頼するだけで最適な自動化フローを提案してくれます。◆MomentumMomentumは新規タブ画面の見た目をカスタムできる拡張機能です。日替わりの背景画像を表示したり、時計を表示したり、ウェブサイトへのショートカットを配置したりと、新規タブ画面を自分好みに編集できます。◆Text Blazeメールやフォーム入力などで同じ文面を繰り返し入力した経験がある人は多いはず。Text Blazeはウェブページ内の文章入力エリアで定型文を使用可能にするツールで、短いキーワードを打ち込むだけで長い定型文を入力できます。例えば、「/thx」と打ち込むだけで「ありがとうございます」と入力するといった設定が可能です。◆没入型翻訳(Immersive Translate)没入型翻訳はウェブページのテキストだけでなく、動画の字幕やPDFファイルの文章なども翻訳できる拡張機能です。◆Volume MasterVolume Masterを使うと、タブごとに音量を調整したり、音量を最大600%にまで増大させたりできます。◆Turn Off the LightsTurn Off the Lightsは動画再生時に動画以外の部分を暗くすることができる拡張機能です。◆CouponBirdsCouponBirdsを使うと、オンラインショップでの買い物時に使用可能なクーポンを自動的に探して提示してくれます。3万以上のショップに対応しているそうです。◆KeepaAmazonで売られている製品の中には、大幅値下げセールを頻繁に実施しているものもあります。Keepaを使うとAmazonの製品ページ内に価格推移グラフを表示可能で、「今買うのがお得かどうか」を見分けやすくなります。◆StylishStylishはウェブページの見た目を自分好みにカスタムできる拡張機能です。あらかじめ用意されている外観から選んで数クリックで見た目をカスタムできるほか、自分でCSSを編集して細かくカスタムすることも可能です。◆Ice DodoIce Dodoはブラウザ上で遊べるコースクリア型のレースゲームです。40以上のステージが存在しています。