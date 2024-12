by Saad IrfanウェブホスティングサービスのWP Engineに対してWordPressの開発元であるAutomatticがWordPress.orgへのアクセスをブロックした問題について、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所が「WP Engineからのブロック差し止めの申し立てを認める判決」を2024年12月10日に下しました。裁判所は、WP Engineが本案について勝訴する見込みがあり、差し止めによる救済がない場合に回復不能な損害を被る可能性があると判断しています。

We have been made aware that the Advanced Custom Fields plugin on the WordPress directory has been taken over by WordPress dot org.



A plugin under active development has never been unilaterally and forcibly taken away from its creator without consent in the 21 year history of… pic.twitter.com/eV0qakURLc— Advanced Custom Fields (@wp_acf) October 12, 2024

Order on Motion for Preliminary Injunction - #64 in WPEngine, Inc. v. Automattic Inc. (N.D. Cal., 3:24-cv-06917) - CourtListener.comhttps://www.courtlistener.com/docket/69221176/64/wpengine-inc-v-automattic-inc/WordPress must stop blocking WP Engine, judge rules - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/10/24318350/automattic-restore-wp-engine-access-wordpress2024年9月、AutomatticのマレンウェッグCEOはWordPressの開発者イベントで、WP Engineが「WordPressの癌(がん)だ」と批判しました。AutomatticとマレンウェッグCEO側は、「WP EngineはWordPressを利用しておきながら、WordPress.orgへの貢献がまったくない」と主張しており、収益の8%をWordPress.orgに支払うか、開発の人的資源を提供するように要求していました。WP EngineはマレンウェッグCEOの発言に対して訂正と謝罪を要求。しかし、AutomatticはWP Engineに対し、WordPressの開発プロジェクトであるWordPress.orgへのアクセスをブロックする措置を講じました。WordPressがWP Engineからのアクセスをブロックすると発表、「サイトが壊れたユーザーはWP Engineに直してもらって」と述べる - GIGAZINEさらに2024年10月には、マレンウェッグCEOはWP EngineのプラグインであるAdvanced Custom Fields(ACF)を勝手にフォークしています。こうしたAutomattic側の措置に対し、WP EngineはWordPress.orgへのアクセス権回復を求め、ブロックの仮差止め命令を裁判所に申し立てました。WP EngineがWordPress.orgへのアクセス権回復を求めて裁判所に申立書を提出 - GIGAZINEカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所のアラセリ・マルティネス=オルギン判事は、「AutomatticとマレンウェッグCEOが明確にWPEngineの顧客関係を妨害する意図を持って行動したことを示す証拠が認められる」と判断。また、「2024年9月26日から30日の間にWP Engineへの契約解除のリクエストが14%増加し、同年10月1日から14日の間にはさらに17%増加した」という点が、WP Engineにとって具体的な損害に当たると認めました。マルティネス=オルギン判事は「WP Engineとその顧客が被る損害は、Automatticが被る可能性のある不利益を上回る」と判断し、具体的な命令として以下を発出しました。1:WP EngineのWordPress.orgへのアクセス遮断の禁止2:WP Engineのプラグインやエクステンションの管理への干渉禁止3:WP Engineの顧客のWordPressインストレーションへの干渉禁止4:72時間以内にWP Engineの顧客リストの削除とWordPress.orgへのアクセス回復5:ACFプラグインの制御権の返還by Luis Osorioこの仮差し止め命令は本訴訟の最終判決まで有効とされ、係争中は2024年9月20日以前の状態が維持されることとなります。マルティネス=オルギン判事は、WordPress.orgが長年無料で提供してきたサービスを突然制限することの不当性を指摘し、「公開されたリソースへのアクセスを競合他社に対して選択的に制限することは、不公正な競争になり得る」と述べました。IT系ニュースサイトのThe VergeはAutomatticとWP Engineにコメントを求めましたが、返答はなかったとのことです。