セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “ヘイヘイ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “ヘイヘイ”

登場時期:2024年11月29日より順次

サイズ:全長約15×30×30cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月6日より劇場公開される、ディズニー最新作『モアナと伝説の海2』

映画公開に合わせて、セガプライズから『モアナと伝説の海2』に登場する「ヘイヘイ」のぬいぐるみが展開されます!

「ヘイヘイ」は「モアナ」がかわいがっているニワトリのキャラクター。

特徴的な大きな目やカラフルな体がインパクト抜群です。

南の島らしい南国カラーのぬいぐるみは、お部屋のアクセントにもなってくれそう☆

真っ赤なトサカも目を引く、存在感あるぬいぐるみです!

『モアナと伝説の海2』の劇場公開に合わせて「ヘイヘイ」のぬいぐるみが登場。

セガプライズの『モアナと伝説の海2』 Lぬいぐるみ “ヘイヘイ”は、2024年11月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヘイヘイの姿を再現したカラフルなぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー『モアナと伝説の海2』グッズ appeared first on Dtimes.