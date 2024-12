シンガポール のシッピングモール「ビボシティ(VivoCity)」のフードコートで先月下旬、 大勢 の人が食事をする中、息子のオムツを替える母親の姿が激写された。写真は Facebook グループに投稿されて拡散、それにより母親への非難の声が殺到した。 シンガポール のニュース メディア 『Mothership』などが伝えた。先月29日午後7時半過ぎ、ピークタイムのフードコートで食事をしていたチャーミン・ヤムさん( Char minn Ngiam)は、母親が男児をベンチ型の椅子の上に立たせてオムツを替えている姿を目撃し、言葉を失った。

チャーミンさんによると、下半身を露出した男児は携帯電話に夢中で周囲に無関心な様子だった一方、母親はウェットワイプを取り出し、お尻を拭き始めた。チャーミンさんは、当時のことを「母親はその子のお尻を広げて拭いていた」と明かしており、まず親子の写真を撮り、近くの屋台の売り子に声をかけてフロアマネージャーを呼んでもらった。しばらくするとマネージャーが到着し、母親に「公共の場でこのような行為を控えるように」と注意をした。ただ母親はすでにお尻を拭き終え、ウェットワイプを片付けており、独り言をつぶやきながら目をそらしていた。一方で男児は、母親が靴を履かせていたものの、チャーミンさんがフードコートを出るまで下半身は裸のままだった。チャーミンさんは、「母親はウェットワイプで手を拭いたのかもしれないが、手を洗う様子はなかった。しかも、その場全体に便の臭いが広がっていた」と述べており、当時の写真を シンガポール 内での苦情を投稿する Facebook グループ「COMPLAINT SIN GAP ORE」でシェアしたところ、さまざまなコメントが寄せられた。 マナー がなっていない。まるで周りに人がいないかのような振る舞い。」「公然わいせつ罪よ。児童虐待でもあるわね。これは違法よ。」「フードコートの近くには必ず トイレ があるはず。母親はただ、面倒だっただけじゃない?」「彼女は シンガポール 在住ではないのでは?」「あのフードコートの近くには トイレ がないの。最も近い トイレ は1階上にいくか、100メートル歩く必要がある。 高齢者 にとっても不便だわ。」 トイレ が近くにないからといって、フードコートですることではない。子供には適切な振る舞いを教えなくてはならない。恥を知れ。」「子供の教育にもよくないわよ。子供であることを理由にフードコートでズボンを脱ぎ、お尻を拭いてもらう行為は不適切。衛生的な観点からもNGでしょう。」「あの子は赤ちゃんではなく幼児よ。椅子の上に立ったら丸見えでしょう。あの子は『人前で露出しても大丈夫』と勘違いして成長してしまうかもしれないわ。」これらの反応に対し、チャーミンさんは「フードコートから最寄りの トイレ までは歩いて2分ほど。それに おむつ 替えの台も設置されている」と主張し、母親の マナー や周囲への気遣いのなさを強く非難した。ちなみに過去には、フードコートの床の上に赤ちゃんを寝かせて食事をするカップルや、バーで椅子の背もたれに抱っこ紐ごと赤ちゃんをぶら下げる女性の姿が捉えられ、多くの非難が寄せられていた。画像は『The Online Citizen Asia Instagram 「A viral Facebook post has sparked backlash」』『Mothership 「Woman seen changing child's diaper & wiping his butt in middle of VivoCity Kopitiam as diners eat nearby」(Screenshot via Char minn Ngiam/ Facebook )』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)