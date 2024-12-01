·àÅªÆ±ÅÀÃÆ¤ÎJ1¿À¸ÍFWÉðÆ£²Åµª¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡ÚJ1Âè37Àá¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í1-1Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢11·î30Æü¡¢»°¶¨¥Õ¥í¥ó¥Æ¥¢Çð¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Û
J1Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿À¸Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Çð¤Ë1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Á°È¾5Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÇðFWÌÚ²¼¹¯²ð¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡ÊAT¡Ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸åÈ¾50Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊPK¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤Î¿À¸ÍFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Ï¼ºÇÔ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±55Ê¬¤Ë¿À¸ÍFWÉðÆ£²Åµª¡Ê¤è¤·¤Î¤ê¡Ë¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¡¢J1Ï¢ÇÆ¤ÏºÇ½ªÀá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤ËÆþ¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡×
¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¿À¸Í¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃÏ¤ÇÇð¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÇÕ²¦¼Ô¤Ï½øÈ×¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾5Ê¬¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÌÚ²¼¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¿À¸Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Æ¤ÐJ1»ÄÎ±¤¬·èÄê¤¹¤ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î·ø¤¤¼éÈ÷¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£
ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÉðÆ£¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤êÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö1ÈÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ËÆþ¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Àï¤¦¤³¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤Ö¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¿À¸Í¤ÏÇð¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤¤¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸å¤Î¾¡Íø¤Ï2021Ç¯5·î¡ÊJ1Âè16Àá2-1¡Ë¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤Û¤«¡¢Ä¾¶á¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢¤ï¤º¤«2»î¹ç¤·¤«¾¡Íø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê2021¥·¡¼¥º¥óJ1Âè16Àá¡¢2018¥·¡¼¥º¥óJ1Âè18Àá1-0¡Ëµ´Ìç¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Î¿À¸Í¤Ï¡¢Çð¤Î½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£¿À¸ÍDF»³ÀîÅ¯»Ë¤ÈDF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤ÎÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Áê¼êFW¿Ø¤Î¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃ¥¤¤¤É¤³¤í¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¹¤Ë¡¢½Ð¤·¤É¤³¤í¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¹¥³¡¼¥¹¤¬¾Ã¤µ¤ì¤¿DF¿Ø¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤¬ÃÙ¤ì¡¢Áê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Áý¤¨¤¿¡£¼éÈ÷¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¿À¸Í¤Ï¡¢Á°È¾¤Ë7ËÜ¤â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
ÉðÆ£¤Ï¡Ö¡ÊÁ°È¾¤Î¡ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¼ºÅÀ¡¢¤«¤ÄµåºÝ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£È¿±þ¤¬ÃÙ¤¤¡£Áê¼ê¤Ï¾¡¤Æ¤Ð»ÄÎ±¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÆþ¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤é¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È´Å¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¸åÈ¾¤ËµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤é¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¸å¤Ë¤Ï¡¢Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òºÇ¾®¸Â¤ËÎ±¤á¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þº£Àá¤Ë¸þ¤±¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤¯¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ11¡£ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÁÛ¤¤¤ÇÎ×¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿È¤¬Ã¥¤Ã¤¿Æ±ÅÀÃÆ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¸åÈ¾55Ê¬¡¢±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼êDF¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¿À¸ÍDF¼ò°æ¹âÆÁ¡Ê¤´¤¦¤È¤¯¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¹â¤¯¾å¤²¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÂçÇ÷¤¬Æ¬¤ÇDF¹À¥Î¦ÅÍ¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£
¹À¥¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¤¬¡¢ÇðDF¤Ë¤è¤ëÉ¬»à¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏºÆ¤ÓÆ±Áª¼ê¤ÎÂ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÉðÆ£¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤À¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ11¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¤·¡¢ÀäÌ¯¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¥È¥é¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥´¡¼¥ë±¦Â¦¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¹²¤Æ¤Æ³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎäÀÅ¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÌÜ¤òÃÖ¤±¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ÇÂÎÀª¤â°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¡ÊÆÀÅÀ¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÅÙ¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢VAR¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¿À¸Í¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤º¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤ÀÉðÆ£¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´¿´î¤ÎÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
ÆñÅ¨¡¦Çð¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¿À¸Í¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£Æ±ÅÀ¸å¤Ï¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÄã¸Â¤Î·ë²Ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
ÉðÆ£¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¾¡ÅÀ1¤¬¼«ÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î¡Ê¾¡ÅÀ¡Ë1¤ÎÂç¤¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡ÖËÍ¤é¤Ï¾¡ÅÀ1¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¤Ö¤È¤Î½ï¤òÄù¤á¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï36»î¹ç½Ð¾ì12ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ11¤Ï¡¢Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¤Ï¿À¸ÍFWµÜÂåÂçÀ»¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎµçÃÏ¡Ê¤¤å¤¦¤Á¡Ë¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ä²¤½£¤ÎÉñÂæ¤Ç¿ô¡¹¤Î½¤Íå¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿32ºÐ¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤òÁ°¤ËºÆ¤Ó¹â¤¤´ð½à¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë²Ý¤¹¡£
¡ÖËÍ¤é¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¡£¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àï¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¡£ËÍ¤é¼«¿È¤¬Àï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÉðÆ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¸å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÌäÂê¤ò¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ë¤»¤º¡¢Áª¼ê´Ö¤ÇÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¸Ä¡¹¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢À®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤Ä¤®¤ËºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë1½µ´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¾¡ÅÀ69¤Î¿À¸Í¤ÏºÇ½ªÀáJ1¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¡Ê8Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤ë¡£
°úÂà¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤â¡ª¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¾å¡ÖºÇ¹â¤Î8ÈÖ¡×10Áª
¡Ö¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ³¤¤Î©¤ÄÉðÆ£¡£Á´°÷¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¾¡ÅÀ1¤ò2Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀõÌîô¥ÂÀÏº¡Ë