世界的英雄が集結！『DIAMOND CUP OF LEGEND』スタメン＆フォーメーションはこんな感じ

27日19時よりキックオフされるDIAMOND CUP OF LEGEND、世界的伝説ワールドレジェンズと日本を代表した選手たちを揃えたJクラシックスがぶつかる。

前半を終了して2-0とワールドレジェンズがリードしている。

試合前の予想スタメン、実際の試合のフォーメーションを合わせて紹介しよう。

ワールドレジェンズ

予想スタメン(4-1-4-1)

GK ジーダ

DF（右から）ミチェル・サルガド、リカルド・カルヴァーリョ、マルコ・マテラッツィ、ジョアン・カプデビラ

MF（ボランチ）エドガー・ダーヴィッツ、MF（右から）ロベール・ピレス、ダビド・シルバ、カカ、エステバン・カンビアッソ

FW フェルナンド・モリエンテス

実際のフォーメーション(4-1-4-1)

GK ジーダ

DF（右から）ミチェル・サルガド、リカルド・カルヴァーリョ、マルコ・マテラッツィ、ジョアン・カプデビラ

MF（ボランチ）エステバン・カンビアッソ

MF（右から）ダビド・シルバ、ロベール・ピレス、エドガー・ダーヴィッツ、カカ

FW フェルナンド・モリエンテス

フレンドリーマッチということもあってか、ダーヴィッツは自由に動いている。下がることで、カンビアッソとダブルボランチのようになることも多い。

Jクラシックス

予想スタメン(3-4-1-2)



GK 南雄太

DF（右から）那須大亮、森岡隆三、坪井慶介

MF（右から）田中隼磨、福西崇史、柏木陽介、岩本輝雄

MF(トップ下） 松井大輔

FW（右から） 久保竜彦、大久保嘉人



実際のフォーメーション(3-4-1-2)

GK 南雄太

DF（右から）坪井慶介、森岡隆三、那須大亮

MF（右から）田中隼磨、福西崇史、柏木陽介、岩本輝雄MF(トップ下） 松井大輔

FW（右から） 大久保嘉人、久保竜彦

日本との「深いエピソード」を持つサッカー界のレジェンド5名

DFとFWの並びが左右逆か。多くが現役時代に馴染みのある背番号を付ける中、テルこと岩本輝雄だけ52と年齢にちなんだ背番号をつけた。