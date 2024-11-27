世界的英雄が集結！『DIAMOND CUP OF LEGEND』スタメン＆フォーメーションはこんな感じ
27日19時よりキックオフされるDIAMOND CUP OF LEGEND、世界的伝説ワールドレジェンズと日本を代表した選手たちを揃えたJクラシックスがぶつかる。
前半を終了して2-0とワールドレジェンズがリードしている。
試合前の予想スタメン、実際の試合のフォーメーションを合わせて紹介しよう。
ワールドレジェンズ
予想スタメン(4-1-4-1)
GK ジーダ
DF（右から）ミチェル・サルガド、リカルド・カルヴァーリョ、マルコ・マテラッツィ、ジョアン・カプデビラ
MF（ボランチ）エドガー・ダーヴィッツ、MF（右から）ロベール・ピレス、ダビド・シルバ、カカ、エステバン・カンビアッソ
FW フェルナンド・モリエンテス
実際のフォーメーション(4-1-4-1)
GK ジーダ
DF（右から）ミチェル・サルガド、リカルド・カルヴァーリョ、マルコ・マテラッツィ、ジョアン・カプデビラ
MF（ボランチ）エステバン・カンビアッソ
MF（右から）ダビド・シルバ、ロベール・ピレス、エドガー・ダーヴィッツ、カカ
FW フェルナンド・モリエンテス
フレンドリーマッチということもあってか、ダーヴィッツは自由に動いている。下がることで、カンビアッソとダブルボランチのようになることも多い。
Jクラシックス
予想スタメン(3-4-1-2)
GK 南雄太
DF（右から）那須大亮、森岡隆三、坪井慶介
MF（右から）田中隼磨、福西崇史、柏木陽介、岩本輝雄
MF(トップ下） 松井大輔
FW（右から） 久保竜彦、大久保嘉人
実際のフォーメーション(3-4-1-2)
GK 南雄太
DF（右から）坪井慶介、森岡隆三、那須大亮
MF（右から）田中隼磨、福西崇史、柏木陽介、岩本輝雄MF(トップ下） 松井大輔
FW（右から） 大久保嘉人、久保竜彦
DFとFWの並びが左右逆か。多くが現役時代に馴染みのある背番号を付ける中、テルこと岩本輝雄だけ52と年齢にちなんだ背番号をつけた。