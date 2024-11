東京ディズニーランドホテルのレストランでは、2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)までの期間、年末年始の限定メニューを提供。

今回は「シャーウッドガーデン・レストラン」で提供される”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”のスペシャルブッフェとスペシャルドリンクを紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルメニュー

提供期間:2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」

東京ディズニーランドホテルのレストランでは、2024年12月26日(木)から2025年1月13日(月)までの期間、年末年始の限定メニューが登場!

「シャーウッドガーデン・レストラン」では、ランチとディナーの時間帯にブッフェとドリンクが提供されます。

イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルブッフェ

価格:

【ランチ】

大人 平日5,600円/土日祝日6,100円

中人(7〜12才)全日3,900円

小人(4〜6才)全日2,700円

【ディナー】

大人 平日7,200円/土日祝日7,700円

中人(7〜12才)全日4,600円

小人(4〜6才)全日3,300円

※3才以下は無料です

ランチとディナーの時間帯にいただける「イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルブッフェ」

ブッフェ台には、新年を迎えるのにふさわしい、華やかでお祝いムードたっぷりなお料理の数々が並びます☆

そして今だけ楽しめるデコレーションにも注目◎

前菜からデザートまで種類豊富なお料理が堪能できます。

イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク

© Disney

価格:1,500円

提供時間帯:ランチ/ディナー

グレープフルーツジュース、カルピス、ライチーシロップ、ブルーシロップ、ソーダ、チョコレート、レッドカラント、金粉

ブルーと白のグラデーションが素敵な「イヤーエンド&ニューイヤー スペシャルドリンク」

グレープフルーツジュースとカルピスがベースの爽やかなドリンクで、ライチーシロップやソーダの炭酸がアクセントに!

お料理との相性も抜群です。

金粉がついたチョコレートやレッドカラントがトッピングされています。

ブッフェ台には種類豊富なたくさんのお料理が並ぶので、家族やお友達、グループ、みんなで楽しめるのもうれしい。

東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブッフェ台には華やかなお料理の数々が!東京ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」”イヤーエンド&ニューイヤー2024-2025”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.