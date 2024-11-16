»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¡Ê¼Ì¿¿¡áGettyImages¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12

¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡ÝÆüËÜ¡×

¡ã11·î16Æü¡¡ÂæËÌ¥É¡¼¥à¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°R¡ä¡¡»î¹ç³«»Ï 19¡§00

Àè¹¶¡§ÆüËÜ¡¡¸å¹¶¡§¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤

¢¡ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó

¡Êº¸¡Ë·¬¸¶

¡ÊÆó¡Ë¾®±à

¡ÊÃæ¡ËÃ¤¸Ê

¡Ê±¦¡Ë¿¹²¼

¡Ê»Ø¡Ëº´Ìî

¡Ê°ì¡ËËÒ

¡ÊÍ·¡Ë¸»ÅÄ

¡Ê»°¡Ë¹ÈÎÓ

¡ÊÊá¡ËºäÁÒ

P. ºÍÌÚ