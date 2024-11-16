ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢°ÂÀ¾¤ÈËÌ±º¤È°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï16Æü¡¢°ÂÀ¾³ðæÆÅê¼ê¡¢ËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¤È°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÇØÈÖ¹æ¤Ï°ÂÀ¾¤¬¡Ö154¡×¡¢ËÌ±º¤¬¡Ö163¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ±º¤Ï17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÈÆ±³ØÇ¯¤À¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤Ë11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨2.35¡¢23Ç¯¤¬12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨3.09¡¢¤½¤·¤Æ7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡1ÇÔ4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨6.61¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡°ÂÀ¾¤Ï22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï°ì¡¢Æó·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËËÌ±º¤È¶¦¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¡¢Î¾Åê¼ê¤È¤âºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÌ±º¤Ï17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÈÆ±³ØÇ¯¤À¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤Ë11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨2.35¡¢23Ç¯¤¬12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨3.09¡¢¤½¤·¤Æ7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡1ÇÔ4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨6.61¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡°ÂÀ¾¤Ï22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï°ì¡¢Æó·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËËÌ±º¤È¶¦¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¡¢Î¾Åê¼ê¤È¤âºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£