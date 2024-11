JFL昇格をかけた過酷な大会「地域CL」が開幕！VONDS市原など4チームが初戦で勝点3を獲得

JFL昇格をかけた全国地域サッカーチャンピオンズリーグ(地域CL)は8日、1次ラウンドが開幕。

磐田スポーツ交流の里ゆめりあ球技場(静岡)、ひたちなか市総合運動公園陸上競技場(茨城)、松江市営陸上競技場(島根)の3会場で計6試合が行われた。

第1節の結果は以下の通り(太字が勝利チーム)。

■グループA(静岡)

FC徳島 1-1 ヴェロスクロノス都農

ジェイリースFC 3-2 FC.ISE-SHIMA

■グループB(茨城)

VONDS市原FC 4-0 FC刈谷

飛鳥FC 3-2 ブランデュー弘前FC

■グループC(島根)

福山シティFC 0-0 福井ユナイテッドFC

北海道十勝スカイアース 2-1 JAPANサッカーカレッジ

初戦で勝点3を手にしたのは、ジェイリースFC(九州2位)、VONDS市原FC(関東1位)、飛鳥FC(関西1位)、北海道十勝スカイアース(北海道1位)の4チーム。

各グループ1位(3チーム)と2位の最上位(1チーム)が出場する決勝ラウンド進出に向けて好スタートを切った。

明日9日(土)に行われる第2節の対戦カードはこちら。

FC徳島 vs ジェイリースFC

ヴェロスクロノス都農 vs FC.ISE-SHIMA

VONDS市原FC vs 飛鳥FC

FC刈谷 vs ブランデュー弘前FC

福山シティFC vs 北海道十勝スカイアース

福井ユナイテッドFC vs JAPANサッカーカレッジ

ともに初戦で勝利したVONDS市原と飛鳥FCが激突。

なお、地域CLの1次ラウンドはそれぞれの会場にて、3日間連続で開催される。