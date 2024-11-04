¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹Àê¤¤»Õ¤¬¸ì¤ë¡Ö11·î4Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡×2°Ì¤ÏÁ°ß·Í§ºî¡¢1°Ì¤Ï¡©
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ç¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Î²ÜÌ¾Î¤¹áÀèÀ¸¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ä¿ôÈë½Ñ¡¢»»Ì¿³Ø¤ò¤â¤È¤Ëº£Æü¤â¤Ã¤È¤â±¿Àª¤ÎÎÉ¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤ÎÍÌ¾¿Í¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â!?
º£Æü¤Î³«±¿ºÇ¶¯ÍÌ¾¿Í¡¢Âè2°Ì¤Ï11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁ°ß·Í§ºî¡Ê48¡Ë¡ª
±Ô¤¤Ä¾´¶¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¸ù´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¿ÍÀ¸¡ª±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Ä©Àï¡×¤Ê¤Î¤ÇÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤À®¸ù¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤½¤¦¡£
Âè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀÆÆ£Í³µ®¡Ê58¡Ë¡£
¶â±¿¤¬Àä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÅê»ñ¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¹¥µ¡¡ªº£Æü¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ³«±¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
²ÜÌ¾Î¤¹á¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸µ¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÎø°¦Àê¤¤¤¬¡ÖÅö¤¿¤ë¡ª¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÃíÌÜ¤Î¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¿Í¤òÀê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡ÖÈþ¿ÍÀê²Ö¡×¤ÎÂÐÌÌ´ÕÄê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¨´°Çä¤ÇÍ½Ìóº¤Æñ¡£