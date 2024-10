サンタ姿のアンパンマンと冬を楽しめる！横浜アンパンマンこどもミュージアム「クリスマスイベント」

横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、11月1日(金)〜12月25日(水)の期間、クリスマスイベントを開催中です。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「クリスマスイベント」

横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、11月1日(金)〜12月25日(水)の期間、クリスマスイベントを開催中!

3Fミュージアムでは、メインステージ「みんないっしょに メリークリスマス!」を上演。

また、2024年はサンタ姿のアンパンマンたちとのグリーティングも開催します。

フロア内は、アンパンマンワールドのクリスマスデコレーションが再現されていて、2024年初登場となる大きなリースやアンパンマンたちの雪だるまと写真撮影を楽しめます。

また、入場無料の1Fひろばでは、人気のクリスマス限定フォトブースが2024年も登場。

各ショップにはクリスマス限定グッズやフードも勢ぞろいします。

さらに、お買い物で素敵な賞品が当たるキャンペーン「クリスマス★スクラッチ」を開催します。

■2・3F ミュージアム(有料エリア)

<メインステージ 「みんないっしょに メリークリスマス!」>

サンタやトナカイなどのクリスマス衣装を着たアンパンマンたちが登場!たくさんのプレゼントを運んで、積み重ねて、何ができるかな?

おなじみのクリスマスソングで、キラキラのクリスマスを親子で一緒に楽しもう!

期間:11月1日(金)〜12月25日(水)

※写真はイメージです

場所:3F ミュージアム パンこうじょう前ひろば

出演:アンパンマン、ばいきんまん、しょくぱんまん、カレーパンマン、ドキンちゃん、メロンパンナちゃん、クリームパンダ

<クリスマスグリーティング>

クリスマス衣装を着たアンパンマンたちに会えるクリスマスグリーティングを開催。

サンタ姿のアンパンマンやトナカイ姿のばいきんまんに会えるのは今だけ!

期間:11月1日(金)〜12月25日(水)

場所:3F ミュージアム内

<クリスマスお面工作>

サンタ帽をかぶったアンパンマンとトナカイ姿のばいきんまんのお面工作を実施します。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまでも楽しめます。

期間:11月1日(金)〜12月25日(水)

場所:3F ミュージアム がっこう

<クリスマス装飾とフォトスポット>

大きなツリーのほか、みんなのまちがクリスマス装飾でカラフルに彩られます。

さらに、2024年はアンパンマンたちの雪だるまやおおきなクリスマスリースのフォトスポットも登場。

期間:11月1日(金)〜12月25日(水)

場所:2・3F ミュージアム

クリスマスフォトスポット※画像はイメージです

クリスマスフォトスポット※画像はイメージです

<プレゼントにおすすめ!「ギフトチケット」>

クリスマスプレゼントにもぴったりな「ギフトチケット」。

今なら期間限定でクリスマスデザインを選ぶことができます。

LINEやメールで簡単に贈ることができるこのチケットは、日時指定の必要がなく、受け取った方の好きな日時で2・3F ミュージアムにご入館可能です。

有効期限: 購入日の翌日から、購入日の5ヶ月後末日まで

内容 : 横浜アンパンマンこどもミュージアムの

「2・3F ミュージアム(有料エリア)」に入館できます(日時指定不要)

販売価格: 2,600円(税込) ※1歳以上一律

URL : https://www.yokohama-anpanman.jp/news/article/wfcctvm4b6at19fp.html

※横浜アンパンマンこどもミュージアム以外では利用できません

※クリスマスデザインは11月1日(金)〜12月25日(水)までの期間限定で選べます

■1F ショップ&フード・レストラン(無料エリア)

<クリスマス限定フォトブース>

高さ約2.5メートルもあるおおきなサンタ姿のアンパンマンのぬいぐるみと一緒に写真撮影。

「アンパンマンにこにこ写真館」のカメラマンによる、お手持ちのカメラのシャッターサービスの他、オリジナルフォトフレームに入れた写真(2L版1枚1,650円)の販売も行います。

期間:11月1日(金)〜12月25日(水)

場所:1F ショップ&フード・レストラン ひろば(入場無料)

<クリスマス★スクラッチ>

横浜アンパンマンこどもミュージアム招待券やアンパンマングッズが当たるスクラッチキャンペーンを実施します。

各ショップで購入1,000円以上(税込)毎にもらえる参加券を8枚集めたら、スクラッチカードが渡されます。

ハズレはないので、ぜひ参加してください。

期間 :11月15日(金)〜12月25日(水)

対象店舗:2F ミュージアムショップ(要ミュージアム入館)

1F ショップ&フード・レストラン各店舗

<クリスマス限定グッズ&フード>

1F ショップ&フード・レストランの各ショップで、アンパンマンこどもミュージアム限定のクリスマスグッズやフードが登場。

クリスマス マスコット 各2,200円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

クリスマス プレート 各1,980円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

ステッカー クリスマス 各385円

アンパンマンテラス/アンパンマンフレンズ

クリスマスカチューシャ 2,200円

ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

2L版サイズ記念写真(クリスマスフレーム) 1,650円/1枚

アンパンマンにこにこ写真館

クリスマスワッペンセット 1,320円

バタコさんの手づくりハウス

ポップコーンケースアンパンマンごう クリスマスver 4,200円

ポップコーンやさん

スーベニアミルキーソフト(クリスマス限定デザイン) 1,200円

ソフトクリームやさん

サンタアンパンマンパン 550円

ジャムおじさんのパン工場

クリスマスカフェラテ(アイス/ホット) 各600円(柄により販売時期が異なります)

ジャムおじさんのパン工場

※仕様や価格は変更になる可能性があります

※発売日は商品により異なります

※数量限定のため品切れになる可能性があります

※画像はイメージです ※価格はすべて税込です

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンタ姿のアンパンマンと冬を楽しめる!横浜アンパンマンこどもミュージアム「クリスマスイベント」 appeared first on Dtimes.