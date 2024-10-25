藤井風、日産スタジアム公演のBlu-ray＆ライブCDがリリース決定

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■10月31日には『NHK MUSIC SPECIAL「藤井 風 ～登れ、世界へ～」』がOA！

藤井風が、8月24日・25日に日産スタジアムで行った自身最大規模のワンマンライブ『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』のBlu-rayとライブCD作品を12月25日にリリースすることが決定した。

2日間で計14万人を動員、8月24日の公演はYouTubeで生中継され、同時視聴者数28万人を記録し、大きな話題となった本公演。作品内容の詳細や仕様などは、近日発表される予定だ。

なお、藤井風は、10月26日のシンガポール公演を皮切りに、全10都市を巡るアジアアリーナツアーを開催。また10月31日には、藤井風を特集した『NHK MUSIC SPECIAL「藤井 風 ～登れ、世界へ～」』もオンエアされる。ぜひチェックしよう。

リリース情報

2024.12.25 ON SALE

Blu-ray『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』

2024.12.25 ON SALE

ALBUM『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』



番組情報

NHK総合『NHK MUSIC SPECIAL「藤井 風 ～登れ、世界へ～」』

10/31（木）22:00～22:45

※NHKプラスにて同時配信・1週間見逃し配信

再放送：11/04（月）23:50～24:35

出演：藤井風

語り：仲野太賀

藤井風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com/