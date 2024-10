曲芸飛行インストラクターであり、映画『トップガン マーヴェリック』でマイルス・テラーの飛行訓練も行ったチャック・コールマンが2024年10月20日午後、飛行中の悲劇の事故によって亡くなった。テラーが追悼文を捧げている。

現地メディアによるとコールマンは米ニューメキシコ州ラスクルーセス国際空港で行われたイベントで、曲芸飛行ショーを披露中に墜落、そのまま帰らぬ人となった。

コールマンは10,000時間以上の飛行時間、3,000回以上の曲芸飛行実績を有するベテラン・パイロットで、『トップガン マーヴェリック』では出演者らの曲芸飛行の共感を務めていた。

映画でルースター役を務めたマイルス・テラーは、教官の突然の死をSNSで追悼。コールマンと共に行った飛行中の写真やツーショット写真と共に、次のように綴った。

「チャック・コールマン、安らかに。チャックはアクロバット飛行インストラクターで、『トップガン マーヴェリック』での準備に尽力してくださいました。彼は航空宇宙エンジニアであり、航空ショーとテストパイロットであり、そして僕たちの友であり、仲間でした。チャックはとても気さくな肩で、専門知識を惜しみなく提供してくれて、僕たちはいつも安心できました。親切で、謙虚で、他人や世の中について好奇心をお持ちでした。あまりにも早く逝ってしまったけれど、彼の献身は永遠に生き続けるでしょう。思い出をありがとう、チャック」

