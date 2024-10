【iPad mini(A17 Pro)】10月23日 発売予定価格 128GBモデル:78,800円256GBモデル:94,800円 512GBモデル:130,800円

Appleは10月15日、タブレット端末「iPad mini」の新モデルを発表した。10月23日発売予定で、価格は78,800円より。

通常のiPadより一回り小さいサイズが特徴のiPad miniの新モデルがサプライズ発表された。SoCはiPhone 15 Proに採用された「A17 Pro」を搭載しており、前モデルからCPU性能が30%、GPU性能が25%向上しているほか、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングに対応している。

さらに人工知能「Apple Intelligence」や別売りの「Apple Pencil Pro」に対応。ディスプレイは8.3インチで、ストレージは128GB/256GB/512GBの3つ、カラーはブルー/パープル/スターライト/スペースグレイの4種となっている。

