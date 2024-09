CDNやDDoS防御などのサービスを提供するCloudflareが、AIのトレーニング用にウェブサイトをスクレイピングするボットの分析・制御ツール「AI Audit」を発表しました。Cloudflare Helps Content Creators Regain Control of their Content from AI Bots | Cloudflarehttps://www.cloudflare.com/press-releases/2024/cloudflare-helps-content-creators-regain-control-of-content-from-ai/

AIを開発する企業はトレーニング用のデータを収集するため、営利企業のメディアやニュースから個人の小規模なサイトまであらゆるサイトのコンテンツをスキャンしています。こうしたスキャンについて、これまでウェブサイトの管理者側には適切な対抗策がほとんど存在しておらず、コンテンツの利用方法について制御することができませんでした。Cloudflareが開発した「AI Audit」はコンテンツの制作者が管理権を取り戻すためのツールで、下記の機能を搭載しているとのこと。・AIボットを無料で自動制御CloudflareがAIボットによるアクセスを識別することで、ワンクリックで全てのAIボットをブロックできるようになります。・AIボットのアクセスを分析AIボットがウェブサイトにアクセスする理由やタイミング、頻度などを把握するための分析が提供されます。この分析では、応答を生成する際にデータのソースとしてリンクを付けるAIと帰属やクレジットの表記なしでデータを取得するAIの区別を行うことが可能です。・AIモデル開発企業との交渉に役立つデータを提供AIモデルを開発する企業にトレーニング用のデータとしてサイトのコンテンツを提供するライセンス契約を行う際に、ページのセクション単位のクロール率など交渉でよく使用される指標を理解できる高度な分析を利用できます。また、法的に権利を保護するためにサイトに利用規約を設置する場合のモデルも利用できるとのこと。・コンテンツをスキャンする権利に公正な価格を設定する多くのサイト管理者はAIモデル開発企業と交渉するためのリソースや専門知識を持っていませんし、逆にAIモデル開発企業も個別のサイトそれぞれと交渉を行うのは困難です。この機能を使用することで、サイトの管理者は自分のコンテンツに価格を設定し、スムーズにAIモデル開発企業から対価を得られるようになります。AI Auditは発表と同時に利用可能になりましたが、「公正な価格を設定する」機能のみまだ開発中となっており、利用するには待機リストに登録して順番待ちをする必要があります。