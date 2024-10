ハローキティ50周年記念の限定グッズ！銀座三越「Hello Kitty 50th Anniversary Market」

銀座三越にて「ハローキティ」の50周年をお祝いする、限定グッズやフォトスポットが登場する「Hello Kitty 50th Anniversary Market」を開催!

また、「サンリオキャラクターズ」のグッズ約1,000点が集まる「サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」も同時開催されます☆

銀座三越「Hello Kitty 50th Anniversary Market」

グッズ店頭販売期間:2024年10月2日(水)〜10月14日(月・祝)

※最終日午後6時終了

会場:銀座三越 新館7階 催物会場

銀座三越にて「Hello Kitty 50th Anniversary Market」を開催。

世界中で愛され続けている、サンリオのキャラクター「ハローキティ」の、50周年を記念したイベント限定アイテムやフォトスポットが登場します。

また「サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」も同時開催。

「ハローキティ」をはじめ、サンリオキャラクターズの約1,000点のバラエティ豊かなグッズが展開されます。

今回は、イベントでしか手に入らない「Hello Kitty 50th Anniversary Market」 限定グッズなどの一部を紹介していきます☆

銀座三越限定「吸水コースター」

価格:1,320円(税込)

販売数量:300点限定

購入可能数:一人1点

素材:白雲石

サイズ:約直径10×厚さ0.8cm

アニバーサリー感あふれる、かわいいコースター。

記念に購入しておきたい、数量限定グッズです。

イベント限定「燕三条ステンレスタンブラー」

価格:11,000円(税込)

素材:ステンレス

サイズ:約口径7.4×高さ12.5cm

容量:約300ml

付属品:木箱付

高級感のある、「ハローキティ」のイラスト入り「燕三条ステンレスタンブラー」

贈り物にもぴったりな木箱付きです☆

イベント限定「デニムバッグ【パーティタイム!】」

価格:3,850円(税込)

素材:デニム

サイズ:約タテ39×ヨコ37×マチ10cm

カジュアルに持ち歩ける、デニム素材のトートバッグ。

「ハローキティ」の帽子をかぶった「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」といっしょにパーティタイムを楽しむ、ハッピーな刺繡が施されています☆

イベント限定「きらきらフレームパスケース マーケット/チラシ」

価格:各1,100円(税込)

種類:全2種(マーケット、チラシ)

素材:PVC・シリコーン

サイズ:約タテ12×ヨコ8cm

キラキラのラメがかわいいパスケースが、2種類のデザインで登場。

「マーケット」は、赤いフレームが目を引くデザインに仕上げられています。

「チラシ」は、りんごや虹のイラストが散りばめられたキュートなデザインです☆

イベント限定「<横浜文明堂> カステラ」

価格:1,404円(税込)

入り数:1個

サイズ:約タテ9×ヨコ10×高さ6cm

「ハローキティ」と双子の妹「ハローミミィ」が、50の文字を持つイラストがかわいらしいカステラ。

2人のアートを使用したボックスデザインもポイントです☆

<アコモデ> ハローキティ トラベルポーチ 3点セット

価格:4,950円(税込)

素材:ポリエステル

サイズ:S 約 タテ14×ヨコ11×マチ5cm/M 約 タテ14.5×ヨコ20×マチ6.9cm/L 約 タテ18×ヨコ25.5×マチ5.5cm

旅行に便利な、3サイズセットのポーチ。

レトロな「ハローキティ」のデザインがおしゃれです!

<アコモデ> ハローキティ ラタンバッグ ナチュラル/ブラウン

価格: 各25,300円(税込)

種類:全2種(ナチュラル、ブラウン)

素材:【本体】ラタン、【ストラップ】PVC・合成皮革

サイズ:約タテ18×ヨコ 20×マチ10cm

ストラップ長さ:ショートストラップ:24cm/ロングストラップ: 90cm

「ハローキティ」の顔がラタンバッグになった、おしゃれなグッズも登場。

コーディネートに取り入れれば、注目の的になること間違いなしのバッグです☆

ハローキティ カラフルバニーマスコット

価格:各2,530円(税込)

素材:ポリエステル

サイズ:約幅11×奥行9×高さ16cm

何種類も集めたくなる、かわいい「カラフルバニーマスコット」

「ハローキティ」がハートがいっぱいのバニーに変身しています☆

オンラインストア受注販売「ハローキティ ディスプレイサイズぬいぐるみ」

価格:176,000円 (税込)

WEB販売期間:2024年10月15日(火)午後10時まで

素材:ポリエステル

サイズ:約幅77×奥行67×高さ100cm

全長100センチメートルのビッグな「ハローキティ」のぬいぐるみ。

お座りポーズがかわいい存在感抜群なグッズです。

※オンラインストアでの受注販売

※注文後、約120日でのお届けです

オンラインストア受注販売「ジュエリー絵画 ハローキティ ストライプ」

種類・価格:

・XSサイズ(約幅10.2×高さ15.2cm)150,000円(税込)

・Sサイズ(約幅15.2×高さ20.3cm)250,000円(税込)

・Mサイズ(約幅22.9×高さ30.5cm)400,000円(税込)

WEB販売期間:2024年10月15日(火)午後10時まで

使用している主なジュエリー:ルビー(天然コランダム)、オパール(天然オパール)、マザー・オブ・パール(天然シェル)、アメジスト (天然クォーツ)、ローズクォーツ(天然クォーツ)

熟練した職人が一つ一つ手作業で宝石を敷き詰めた「ジュエリー絵画 ハローキティ ストライプ」

世界でただ一つのサンリオキャラクターズジュエリー絵画です。

※画像はMサイズ

※オンラインストアでの受注販売となります

※注文後、約90日でのお届けとなります

購入者プレゼント「Hello Kitty 50th Anniversary Market 限定デザイン スタンド アップカード」

対象期間:2024年10月2日(水)〜10月14日(月・祝)

対象店舗:銀座三越 新館7階 催物会場(ハローミミィ)、Sanrio NISHIGINZA店(ハローキティ)

期間中、対象店舗にてグッズを3,300円以上購入された先着1,000名にHello Kitty 50th Anniversary Market限定デザイン「スタンド アップカード」を1枚プレゼント。

店舗によりデザインが異なる、「ハローキティ」と「ハローミミィ」を揃えて「50」を完成させることができるカードです☆

※数量限定のため、各店なくなり次第終了です

※一部対象外商品があります

※当日の購入レシートのみ有効

「Hello Kitty 50th Anniversary Market」限定のフォトスポット

会場内に「Hello Kitty 50th Anniversary Market」限定のフォトスポットが登場!

50周年記念のお祝いに 一緒に写真を撮って、思い出を残すことができます。

※カメラなどの撮影機器は持参となります

※会場が混雑している場合は、待ち時間が発生する場合があります

※フォトスポットのデザインは変更になる場合があります

【同時開催】サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP

会期:2024年10月2日(水)〜10月14日(月・祝)

※最終日午後6時終了

会場:銀座三越 新館7階 催物会場

「ハローキティ」&「サンリオキャラクターズ」のグッズが大集合!

約1,000点のバラエティ豊かなラインアップが揃います。

50周年のアニバーサリーにふさわしい、おしゃれで特別なグッズが揃う「ハローキティ」のマーケット!

「Hello Kitty 50th Anniversary Market」は、2024年10月2日(水)から10月14日(月・祝)まで、銀座三越にて開催です。

※画像はイメージです

©’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650985

