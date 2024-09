ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ミニオン」グッズを紹介します!

セガプライズ「ミニオン」グッズ

投入時期:2024年9月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年9月もセガプライズからかわいい「ミニオン」グッズが続々登場!

「ボブ」や「ティム」のマスコットとぬいぐるみ、おしゃれな「ティム」のショルダーバッグがラインナップされます。

ミニオン Lぬいぐるみ“ボブ&ティム” 〜チェックスタイル〜

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約20×20×28cm

種類:全2種(ボブ、ティム)

秋らしいチェック柄を取り入れた「ボブ」と「ティム」のぬいぐるみ。

おしゃれな帽子や蝶ネクタイがよく似合っています☆

ミニオン マスコット“ボブ&ティム” 〜チェックスタイル〜

投入時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約8×8×10cm

種類:全3種(ボブ、ティム、ティム(寝そべり))

人気の「ボブ」と「ティム」のマスコット。

秋らしいチェック柄の帽子や蝶ネクタイがかわいいプライズです。

ミニオン マスコット“ボブ&ティム” 〜チェックスタイル〜

投入時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約30×10×27cm

種類:全1種(ティム)

「ティム」のお顔を大胆にレイアウトしたショルダーバッグ。

秋らしいチェック柄を取り入れた、おしゃれなデザインがポイントです。

秋にぴったりのシックなチェック柄がおしゃれな「ボブ」と「ティム」のプライズ。

2024年9月から全国のゲームセンターなどにて順次投入される、セガプライズ「ミニオン」グッズの紹介でした☆

