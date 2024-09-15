Ìð¸ý¿¿Î¤¡ÖÀ°·Á¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¥¥Ã¥Ñ¥ê¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ìð¸ý¿¿Î¤¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î11Æü¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£Çò¤ÈÀÄ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤À¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÀ°·Á¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¡£
²áµî¤Ë¤âÀ°·ÁÈÝÄê
Ìð¸ý¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢41ºÐ¡£¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢½½Âå¤À¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤ËºÆº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤¬¡£¤½¤ì¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ß¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
Ìð¸ý¤µ¤ó¤Ï²áµî¡¢À°·Á¤òÈÝÄê¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò²¿ÅÙ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯4·î16ÆüÉÕ¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö62Ëü5900±ß¡¡¼£ÎÅÂå¤È¤·¤Æ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤òÄó½Ð¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¤¥¸¥ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Ìð¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ã¤¦°ã¤¦¡ªÀ°·ÁÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¡¢¾å¤ÎÁ°»õ8ËÜ¤ò¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ËÂØ¤¨¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢À°·Á¤òÈÝÄê¤·¤¿Ìð¸ý¤µ¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Ã¹©¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£