「全員主人公」のイマーシブドキュメンタリーショー！Next Girls 5th Collection

Next Girls 5th Collection

主催 :Next Girls Collection運営委員会

日時 :2025年3月23日(日)

会場 :渋谷ヒカリエホール

チケット:12月以降発売予定

POT及び主催プロデューサーのMass(増山哲也)・熊谷将臣・渡辺寛之は、ドキュメンタリー番組とランウェイで紡ぐ「関わる全員が主人公になれる」新感覚のイマーシブドキュメンタリーショー『Next Girls 5th Collection』を2025年3月に開催。

開催に伴い、イベントに参加する出演者、スポンサーの募集を開始します。

また、企画発表会を兼ねた第1回NGC5th Meet UP交流会を9月14日(土)に開催します。

■トピック

・グランプリはドキュメンタリー映画の主演に

・渋谷2箇所の街頭ビジョンでPR映像放映中

・著名人続々!豪華なGUEST審査員

・9月14日(土)Meet UP企画発表&交流会開催

■Next Girls Collection コンセプト 〜新感覚のイマーシブ×ドキュメンタリー〜

2020年、世界が未曾有のパンデミックという逆境の時代に誕生したのが「Next Girls Collection」です。

2025年3月に5回目の開催になります。

ランウェイ上で魅せるパフォーマンスは最早ファッションショーの定義を超えた自由があり、他に類を見ません。

夢見る全ての女性への強いメッセージを伝えると同時に、個々の苦悩と成長のストーリーを描いた、新感覚のイマーシブ×ドキュメンタリーです。

■Next Girls Collection「7つの独自性」

1) 夢の発掘とセルフプロデュース能力の養成

2) “わたし”のイメージは私が決めるランウェイで纏う個性は、私服又は衣装の逆指名

3) 観る者を飽きさせない!持てる全力と想いをぶつける自由なパフォーマンスの場

4) ドキュメンタリー番組は挑戦のスタートから本番以後のアフターストーリーも

5) クラウドファンディングで、成功体験とファンの育成、実践的なインフルエンススキルを得る

6) 未来を共創する才能の発見!新たなビジネスの機会「NGC×企業マッチング企画」

7) 審査基準の公開と最高峰の専門家&著名人による多角的な立体的審査

■著名人続々!豪華なGUEST審査員

現在「特別審査員」2名、「GUEST審査員」4名が決まっており、最大12名までの審査員を予定しています。

現時点では、特別審査員に

・南原竜樹氏

LUFTホールディングス会長|元マネーの虎「冷徹な虎」|「日本維新の会」参議院比例代表支部長

・津村佳宏氏

RAIBY代表取締役|元アデランス代表取締役社長

GUEST審査員

・JACK12氏

アジア国際大会日本代表のエンターテイナー

夢を叶える魔術師

・SHO NAKAMURA氏

パリコレオフィシャルフォトグラファー

日本人初最年少の世界4大コレクションオフィシャルフォトグラファー

・松本賢一氏

元メジャーアーティスト「ロードオブメジャー」リーダー

ミュージシャン・ラジオパーソナリティー

・藏原潔司氏

映画監督・ブランディングプロデューサー

KIYOSHI KURAHARA STUDIO代表取締役社長

