ÌÜ¹õÏ¡¤ò¤Ò¤È¤êÀê¤á¡ªµÙ·ÆÃæ¤Ë¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤Ç³¤¤Á¤ã¤ó¡ÊÀôÃ«À±Æà¡Ë¤Î»Ø¼¨¤É¤ª¤ê»¶Êâ¤¹¤ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¡È¿Æ»Ò¡ÉÆ°²è¸ø³«
¸½ºß¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦·î²¬²Æ¤ò±é¤¸¤ëSnow ManÌÜ¹õÏ¡¤È¡¢²Æ¤È²Æ¤Î¸µÎø¿Í¡¦Æî±À¿åµ¨¡Ê±é¡§¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¡¦Æî±À³¤¤ò±é¤¸¤ëÀôÃ«À±Æà¤È¤Î»£±Æ¤ÎµÙ·ÆÃæ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤Û¤Î¤Ü¤Î¡È¿Æ»Ò¡ÉÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ°²è¡§·Ú¡¹¤È³¤¤Á¤ã¤ó¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë
¢£¡ÈµÙ·ÆÃæ¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°²Æ¡õ³¤¡É¤È¾Ò²ð
¡ÖµÙ·ÆÃæ¡¢¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°²Æ¡õ³¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÉÆâ¤òÀôÃ«À±Æà¤Î»Øº¹¤¹Êý¸þ¤Ø¤¢¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª»¶ÊâÃæ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£
¤½¤Î´ÖÃæ¡¢ÌÜ¹õ¤ÏÀôÃ«À±Æà¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤ÇÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ëå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¿´Ìþ¤µ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤À¡£
ËÜÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤ÇSNS¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤³¤È¤Ð¡É¤òÏ¢¸Æ¤¹¤ë³¤¤Á¤ã¤ó¡£ºÇ½é¤Ï¥À¥á¤À¤è～¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Æ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é³¤¤Á¤ã¤ó¤ËÄà¤é¤ì¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£