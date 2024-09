セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『カーズ』 Lぬいぐるみ “ライトニング・マックィーン&ライトニング・マックィーン ファビュラスタイプ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『カーズ』 Lぬいぐるみ “ライトニング・マックィーン&ライトニング・マックィーン ファビュラスタイプ”

登場時期:2024年8月30日より順次

サイズ:全長約13×28×13cm

種類:全2種(ライトニング・マックィーン、ライトニング・マックィーン ファビュラスタイプ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

9月5日はディズニー&ピクサー『カーズ』に登場する「ライトニング・マックィーン」の日。

「ライトニング・マックィーン」のボディに描かれているナンバー「95」にちなんだ記念日です!

そんな「ライトニング・マックィーン」の日に合わせて、セガプライズから大きなぬいぐるみが2種類登場。

真っ赤なボディの「ライトニング・マックィーン」のほか、がらりとイメージを変えた「ファビュラスタイプ」も展開されます☆

ライトニング・マックィーン

真っ赤なボディに「95」のナンバーが目を引く「ライトニング・マックィーン」

「カーズ」シリーズの主人公らしい、堂々とした姿の大きなぬいぐるみです☆

ライトニング・マックィーン ファビュラスタイプ

映画『カーズ/クロスロード』で「ライトニング・マックィーン」が見せた「ファビュラスタイプ」となった姿。

おなじみの真っ赤なボディから一変した、青いボディがかっこいいプライズです!

9月5日の「ライトニング・マックィーン」の日に合わせた2種類のぬいぐるみ。

セガプライズ『カーズ』 Lぬいぐるみ “ライトニング・マックィーン&ライトニング・マックィーン ファビュラスタイプ”は、2024年8月30日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ライトニング・マックィーンの大きなぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー&ピクサー『カーズ』グッズ appeared first on Dtimes.