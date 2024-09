上田淳子栄養たっぷりのチーズ料理披露！チーズフェスタ実行委員会『チーズフェスタ2024』

チーズフェスタ実行委員会は、2024年11月10日(日)〜11日(月)、『チーズフェスタ2024』を渋谷区・恵比寿の「EBiS 303」にて開催!

◎日時:2024年11月10日(日) 11:00〜18:00/11日(月)10:30〜19:00

◎会場:EBiS 303

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル3F

◎入場:無料 ※2024年も事前予約不要

◎対象:一般

◎主催:チーズ普及協議会、日本輸入チーズ普及協会

◎後援:農林水産省、厚生労働省

◎協力:公益財団法人日本ユニセフ協会/日本酪農科学会/

NPO法人チーズプロフェッショナル協会/一般社団法人日本チーズ協会/海苔で健康推進委員会/全国餅工業協同組合

チーズフェスタ実行委員会は、2024年11月10日(日)〜11日(月)、『チーズフェスタ2024』を渋谷区・恵比寿の「EBiS 303」にて開催します。

11月11日を『チーズの日』、11月を『チーズの月』と制定し、チーズの普及と消費拡大を目的とした本イベントは、2024年で31回目の開催となります。

2024年は、「あなたの推しはどれ?個性豊かなチーズの世界」をテーマに、日本・世界のチーズの試食&販売コーナー、峰竜太さん出演によるチーズのレシピコンテスト『第13回チー1グランプリ』の表彰式などを展開。

さらに、NHK『きょうの料理』でおなじみの上田淳子さんによる栄養たっぷりのチーズ料理の紹介、海苔で健康推進委員会及び全国餅工業協同組合とのコラボレーションによる海苔とチーズを使ったコラボレシピが楽しめるコーナーなど盛りだくさんの内容となっています。

また開場前の<メディア向け企画>として女子栄養大学 栄養学部 上西一弘教授をお招きし、「チーズの栄養と健康効果」をテーマにセミナーを開催します。

なお、チーズフェスタでのチーズ即売会の売上収益金は、例年通り公益財団法人日本ユニセフ協会へ寄付されます。

【『チーズフェスタ2024』の見どころ】

■NHK『きょうの料理』でおなじみの講師 上田淳子さんがおいしく栄養たっぷりのチーズ料理を披露

簡単に手に入り、保存性の高いチーズは、カルシウムも豊富で、手軽に摂取できるたんぱく源としても注目される優秀食材。

とろみやコク、うまみ、ときには調味料にもなり、お料理にはもってこいの食材です。

チーズ大国フランスで研鑽を積み、ふだんから積極的にチーズを活用している上田淳子さんが、栄養価の高いチーズを、日々の料理にうまく賢く取り入れるコツをお届けします!さまざまなチーズを使ったおいしく栄養たっぷりのチーズ料理です。

■『第13回チー1グランプリ』表彰式 プレゼンターは峰竜太さん!

2024年で13回目を迎える、チーズを使ったレシピのコンテスト『チー1グランプリ』。

全国から寄せられた多くの作品の中から、地域選抜賞(12作品)を経て、グランプリ1作品、準グランプリ2作品、チーズ部門賞1作品を11月10日(日)の『チーズフェスタ2024』会場にて発表。

2024年もタレントの峰竜太さんが表彰式のプレゼンターです。

『チー1グランプリ』プレゼンター 峰竜太さん

■海苔で健康推進委員会とのコラボ企画

海苔&餅とチーズでNEO磯辺巻き!海苔香る磯辺巻きは日本のソウルフード!多彩なチーズとの組合せで今どきメニューに生まれ変わりました!

(協力:全国餅工業協同組合)

■いま話題の工房製国産ナチュラルチーズがチーズフェスタに登場!

(一社)日本チーズ協会の協力により、北海道から九州まで全国各地350を超えるチーズ工房から厳選した、こだわりのチーズを紹介!国内外のチーズコンテストで入賞したチーズや日本ならではのチーズなどに出会えます。

◇「第13回チー1グランプリ」

チーズを使った料理コンテストのグランプリ、準グランプリ、チーズ部門賞を発表しました。

◇海苔×餅×チーズのコラボレーション

「海苔」と「餅」とチーズの新しいおいしさを体験できる試食イベントです。

※イベント内容の変更、および中止することもあります。

内容の変更、中止の場合は、オフィシャルサイトにて案内します。

■EBiS 303 へのアクセス

<恵比寿駅までの所要時間>

成田空港から約1時間15分、羽田空港から約45分、品川から約10分、新宿から約10分、渋谷から約2分

【チーズフェスタ2024 会員各社】*50音順

■チーズ普及協議会

<会員>

協同乳業株式会社/小岩井乳業株式会社/株式会社宝幸/

北海道乳業株式会社/マリンフード株式会社/株式会社明治/

森永乳業株式会社/雪印メグミルク株式会社/よつ葉乳業株式会社/

六甲バター株式会社

■日本輸入チーズ普及協会

<正会員>

伊藤忠商事株式会社/伊藤ハム米久ホールディングス株式会社/

エムケーチーズ株式会社/株式会社エヌ・シー・エル/

カーギルジャパン合同会社/株式会社久田/株式会社三祐/

サヴァンシア フロマージュ&デイリージャポン株式会社/

サプート・デイリー・ジャパン株式会社/世界チーズ商会株式会社/

チェスコ株式会社/デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社/

株式会社東京デーリー/日成共益株式会社/日本マイセラ株式会社/

株式会社野澤組/株式会社フェルミエ/フォンテラ ジャパン株式会社/

株式会社宝幸/三井物産株式会社/ムラカワ株式会社/株式会社明治/

森永乳業株式会社/雪印メグミルク株式会社/株式会社ラクト・ジャパン/

六甲バター株式会社

<準会員>

エヌ・シー・フーズ株式会社/株式会社エフ アール マーケティング/

株式会社エフ・エフ・シー/株式会社エム・シー・フーズ/

グローバル・チーズ株式会社/株式会社デルソーレ/

シュレッドサービス株式会社/株式会社諏訪角商店/ベルジャポン株式会社/

マリンフード株式会社/ユニオンチーズ株式会社/

株式会社ヨシダコーポレーション/LACTALIS JAPAN株式会社/

株式会社リフェージュ

<賛助会員>

アイルランド食糧庁ボード・ビア/アメリカ乳製品輸出協会/

イスタンブール水産物畜産物輸出機構/

在日キプロス貿易センターハルミチーズ促進局/

ギリシャ大使館 経済商務部/ソペクサ・ジャポン株式会社/

チリ乳製品輸出協会/デーリー・オーストラリア/

デンマーク農業理事会日本事務所

