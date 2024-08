JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、東京ディズニーランドの新キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン 東京ディズニーランド 新キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」フリーきっぷ

販売期間:2024年9月19日(木)〜2025年1月13日(月) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

東京ディズニーランドでは、2024年9月20日(金)より、新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」を導入!

このナイトタイムエンターテイメントは、シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクションです。

そんな「Reach for the Stars」デザインのフリーきっぷが登場☆

「Reach for the Stars」にはディズニー映画、ディズニー&ピクサー映画のほか、東京ディズニーリゾート®のエンターテイメントプログラムでは初めてとなるマーベル映画のキャラクターたちが登場。

今回発売されるフリーきっぷにも、エンターテイメントに登場するキャラクターが描かれています。

『トイ・ストーリー』、『ベイマックス』、『カールじいさんの空飛ぶ家』、『ダンボ』、 『ヘラクレス』などが飛び出していく希望あふれるデザインに。

パークで「Reach for the Stars」を見た記念にもおすすめの一枚です。

東京ディズニーランド 新キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」デザイン!

ディズニーリゾートライン フリーきっぷの紹介でした。

マーベルキャラが初登場!東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」 マーベルキャラが初登場!東京ディズニーランド 新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」 続きを見る

※売り切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーランド 新キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ appeared first on Dtimes.