¡Úµ¤°µ¤ÎÃ±°Ì¡Û¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë°ÊÁ°¤Ï¡¢¥ß¥ê¥Ð¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¡©
ÅìÂçÂ´¥×¥í»»¿ô¹Ö»Õ¤Î¾®¿ùÂóÌé»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤°µ¤ÎÃ±°Ì¤¬¡¢¥ß¥ê¥Ð¡¼¥ë¤«¤é¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥ß¥ê¥Ð¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ã±°Ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
Æ±»á¤¬¼¹É®¤·¤¿¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç19¡ß19¤Þ¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤Ë°Å»»¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢³Ø½¬»²¹Í½ñ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö2023Ç¯ ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿ËÜ¡ÊÇ¯´ÖÁí¹ç1°Ì¡Ë¡×¤ò³ÍÆÀ¡ÊÆüÈÎÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ç¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤¬ÂÔË¾¤Î´©¹Ô¡£ËÁÆ¬¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢Æ±»á¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤Î¤ª¤µ¤é¤¤
¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±°Ì´¹»»¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë¡Ö0.07ha¡á¢¢Ö¡×¤Î¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö0.07ha¡á¢¢Ö¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÃ±°Ì¡Öha¤ÈÖ¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö1ha¡á10000Ö¡×¤Ç¤¹¡£
¢¡Ö1ha¡á10000Ö¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô¡Ö1¤È10000¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£1¤ò¡Ö10000ÇÜ¤¹¤ë¡×¤È10000¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê1ha¢ª1¡ß10000¡á10000¢ª10000Ö¡Ë¡£
£¡Ö0.07ha¡á¢¢Ö¡×¤Î0.07¤ò¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö10000ÇÜ¤¹¤ë¡×¤È¡¢700¤È¤Ê¤ê¡¢¢¢¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ô¤¬700¤Èµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê0.07ha¢ª0.07¡ß10000¡á700¢ª700Ö¡Ë¡£
¤³¤Î¡Ö3¥¹¥Æ¥Ã¥×Ë¡¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ä¹¤µ¡Êcm¡¢m¤Ê¤É¡Ë¡¢½Å¤µ¡Êg¡¢t¤Ê¤É¡Ë¡¢ÌÌÀÑ¡Ê㎠¡¢ha¤Ê¤É¡Ë¡¢ÂÎÀÑ¤ÈÍÆÀÑ¡Ê㎤¡¢L¤Ê¤É¡Ë¤ÎÃ±°Ì¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë´¹»»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤ÊÃ±°Ì´¹»»¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾åµ¤ÎÎã¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö1ha¡á10000Ö¡×¤Ê¤É¤Î¡¢Ã±°Ì¤É¤¦¤·¤Î´Ø·¸¤Î¤ª¤µ¤¨Êý¤Î¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÆ±½ñ¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤È¥ß¥ê¥Ð¡¼¥ë
¸½ºß»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°µÎÏ¤ÎÃ±°Ì¤Ï¡¢hPa¡Ê¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´µ¤°µ¤Ï960¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£hPa¤Ï¡¢100ÇÜ¤òÉ½¤¹ÀÜÆ¬¸ìh¡Ê¥Ø¥¯¥È¡Ë¤Ë¡¢Ã±°ÌPa¡Ê¥Ñ¥¹¥«¥ë¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö1hPa¡á100Pa¡×¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀÜÆ¬¸ìh¡Ê¥Ø¥¯¥È¡Ë¤ò»È¤¦Ã±°Ìha¡Ê¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ï»»¿ô¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
hPa¤ÎÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ã±°Ì¤¬mbar¡Ê¥ß¥ê¥Ð¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£mbar¤Ï¡¢1000Ê¬¤Î1¤òÉ½¤¹ÀÜÆ¬¸ìm¡Ê¥ß¥ê¡Ë¤Ë¡¢Ã±°Ìbar¡Ê¥Ð¡¼¥ë¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö1bar¡á1000mbar¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö1hPa¡á1mbar¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
mbar¤Ï¡¢Àï¸å¤«¤é1992Ç¯¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñºÝ´ð½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸°µÎÏ¤òÉ½¤¹hPa¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥ê¥Ð¡¼¥ë¤ÎÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Ã±°Ì¤È¤Ï¡©
¤Ç¤ÏÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢µ¤°µ¤ÎÃ±°Ì¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÃ±°Ì¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢mmHg¡Ê¿å¶äÃì¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃ±°Ì¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢·ì°µ¤ÎÃ±°Ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¿å¶äÃì¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¢ª¥ß¥ê¥Ð¡¼¥ë¢ª¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦½ç¤Ë¡¢µ¤°µ¤ÎÃ±°Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÃ±°Ì¤ÎÊÑ¹¹¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃ±°Ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤ËÃ±°Ì¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£