回転寿司チェーン「くら寿司」は、豪華食材の“カニ”を存分に楽しめる「極上かに」フェアを、7月19日(金)より期間限定で開催します。

くら寿司「極上かに」フェア

開催日:2024年7月19日

回転寿司チェーン「くら寿司」は、「ボイル本ズワイガニ大(一貫)」や「かに二種にぎり」、「たらばがに軍艦」など、豪華食材の“カニ”を存分に楽しめる「極上かに」フェアを、7月19日(金)より期間限定で開催します。

冬のイメージがあるカニですが、くら寿司では、夏でもカニをお楽しみいただけるよう、水揚げ時期が違うものを世界中から仕入れて提供しています。

ボイル本ズワイガニ大(一貫)

価格280円

販売期間:7月19日(金)〜8月7日(水)

「ボイル本ズワイガニ大(一貫)」は、“カニの王様”といわれる本ズワイガニを水揚げ後すぐに茹でるなど、旨みを逃がさない特別な加工方法により、噛むほどに溢れ出るカニの旨みと甘みを堪能できます。

かに二種にぎり

価格345円

※本ズワイガニ・たらばがにかに身

販売期間:7月19日(金)〜8月7日(水)

※お持ち帰り不可

「かに二種にぎり」は、濃厚な旨みの本ズワイガニの棒肉と、ふわふわ食感で上品な味わいのタラバガニのかに身を一皿で贅沢に食べ比べできます。

たらばがに軍艦

価格280円

販売期間:7月19日(金)〜8月7日(水)

「キングクラブ」と呼ばれ、世界的に人気があるタラバガニを豪快に乗せた「たらばがに軍艦」

調整が難しい加工の際に出る味の品質の差に対し、上質な部分のみを厳選し、さらに自社セントラルキッチンでも再選別を行うことで味の管理を徹底

口いっぱいにカニの旨みと上品な甘みが広がります。

えびかにマウンテン

価格345円

販売期間:7月19日(金)〜8月7日(水)

※お持ち帰り不可

「えびかにマウンテン」は醤油ベースのタレに漬け込み、とろっとした甘みのあるアカエビと、上品な味わいがぎゅっと詰まったタラバガニの身をふんだんに盛った豪華な一皿!

食べ応えも抜群で、上に乗ったぷちぷち食感のとびこがアクセントになっています。

カンジャンケジャン

価格250円

販売期間:7月19日(金)〜8月7日(水)

韓国の定番料理をお寿司にアレンジした新商品「カンジャンケジャン」

上質な甘みと濃厚な旨み、口の中で溶けていくような食感を楽しめる生の本ズワイガニを使用し、ヤンニョンジャンなどを使用した特製のタレに漬け込むことで、カニの旨みが引き立ちます。

また、ぷちぷち食感のとびこがアクセントになっています。

炙りのどぐろ(一貫)

価格165円

販売期間:7月19日(金)〜8月7日(水)

カニ以外にも期間限定メニューを提供。

脂乗りが良い大型サイズのノドグロを厳選し、一晩かけて熟成させることで、本来の旨みを引き出しています。

皮目を炙ることで、香ばしい香りと共に、皮目から溶け出す上質な脂の甘みと旨みをご堪能いただけます。肉厚なので食べ応えも抜群です。

貝三種盛り

価格165円

※つぶ貝・本みる貝・石垣貝

販売期間:7月19日(金)〜8月7日(水)

つぶ貝は、独自の加工により、旨みと食感を最大限引き出しています。

石垣貝と本みる貝は、軽く湯通しし、表面だけを加熱処理したのち、急速凍結することで旨みを閉じ込めています。

石垣貝は、甘みと旨みが強く、コリコリとした食感がクセになり、本みる貝は、上品な旨みとほんのりとした甘みを楽しめます。

極みの逸品シリーズ 超かにづくし

価格1,490円

※生ズワイガニ・本ズワイガニ・本ズワイガニ開き(二貫)・生ズワイガニかに身・たらばがにかに身・たらばかにみそ和え軍艦

販売期間:7月19日(金)〜8月7日(水)

※お持ち帰り不可

極みの逸品は、くら寿司がこだわって厳選した人気の高級食材などを使用。

美味しさはもちろん、見た目の華やかさにもこだわり、SNS時代に合った“映えるお寿司”としてワンランク上のお寿司を、くら寿司ならではのリーズナブルな価格で提供しています。

本ズワイガニの濃厚な甘みと旨みが口の中で溶けていくような食感が楽しめる“生ズワイガニ”や、上質な甘みを贅沢に味わえる“たらばがにかに身”、紅ズワイガニのかに味噌とタラバガニの身を和えた“たらばかにみそ和え軍艦”などといった、さまざまなバリエーションのお寿司を一皿で楽しめる、カニ好きにはたまらない一品です。

くら寿司の「極上かに」フェアは2024年7月19日より開催です。

※店舗により価格は異なります。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。

