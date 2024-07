『ワイルド・スピード』シリーズ初のスピンオフ映画『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019)は、ジェイソン・ステイサム演じるデッカード・ショウをはじめとするショウ家の活躍が堪能できる1作。新たにヘレン・ミレン演じるマグダレーン・“クイーニー”・ショウとヴァネッサ・カービー演じるハッテイ・ショウが登場した。

しかし、本作では『ワイスピ』シリーズにあらかじめ登場していたショウ家のメンバーが姿を見せなかった。ルーク・エヴァンズ演じるオーウェン・ショウだ。オーウェンは『ワイルド・スピード EURO MISSION』(2013)のヴィランとして初登場し、『ワイルド・スピード SKY MISSION』(2015)『ワイルド・スピード ICE BREAK』(2017)にもわずかながら再登場していた。

『ICE BREAK』ではオーウェンとデッカードによる初の兄弟タッグが実現したため、『スーパーコンボ』では妹のハッティも加わった、ショウ家の3兄妹アクションを望んだファンもいたことだろう。製作陣には、オーウェンを登場させる予定はなかったのだろうか。

©UNIVERSAL PICTURES

映画公開後の2019年10月、米のインタビューで、メガホンを取ったデヴィッド・リーチ監督がこの疑問について答えていた。いわく、「オーウェンのバックストーリーや彼の居場所などは全く考えていませんでした」とのこと。再登場の検討はされていなかったという。

リーチ監督は、「彼がショウ・ユニバースでクイーニーと何かしているのは確かでしょう。この世界では、間違いなくいつでも登場できると思います」と再登場を前向きに語っていたが、『スーパーコンボ』以降の『ワイスピ』シリーズでもオーウェンは姿を見せていないのが現状。デッカード役のジェイソン・ステイサムやクイーニー役のヘレン・ミレンのみ再登場している。

オーウェン再登場の可能性があるとすれば、2026年に米公開予定のシリーズ完結編『Fast X:Part2』だろう。同作では、敵に狙われたクイーニーをデッカードが救出しにいくという展開が示唆された。次回作で遂にショウ家が大集合するというシナリオもあり得なくはない。

Source:

The post first appeared on .