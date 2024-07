Metaは2024年5月から、AIで作成されたコンテンツに対して「Made with AI」というラベルを付ける施策を導入しています。しかし、人間が撮影した写真にも「Made with AI」のラベルが付けられてしまうことが報告されていました。Metaは2024年7月1日に、「Made with AI」のラベル名を「AI Info」に変更したことを発表しました。Our Approach to Labeling AI-Generated Content and Manipulated Media | Meta

https://about.fb.com/news/2024/04/metas-approach-to-labeling-ai-generated-content-and-manipulated-media/Instagram’s ‘Made with AI’ label swapped out for ‘AI info’ after photographers’ complaints - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/1/24190026/meta-instagram-facebook-made-with-ai-info-label-metadataMeta changes its label from 'Made with AI' to 'AI info' to indicate use of AI in photos | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/07/01/meta-changes-its-label-from-made-with-ai-to-ai-info-to-indicate-use-of-ai-in-photos/Metaは監督委員会からの「より広範な既存のコンテンツを反映し、ラベルを通じてコンテンツに関するコンテキストを提供するためにアプローチをアップデートする必要がある」というフィードバックに基づき、2024年5月からAI生成のコンテンツに「Made with AI」のラベルを付ける施策を開始。Metaはラベル付けに関して「業界標準のAI画像指標を検出した場合や、アップロードしたコンテンツに『AIが生成した』と明示されている場合の動画や音声、画像に対し『Made with AI』のラベルを追加する」と述べていました。MetaがAIで作成された動画・音楽・画像に「Made with AI」というラベルを2024年5月から付けると発表 - GIGAZINEしかし、一部の写真家などからは、AdobeのPhotoshopなどを用いて画像編集を行った写真を投稿した際にも「Made with AI」のラベルが付けられてしまうことが指摘されていました。この件についてMetaは「Photoshopなどの画像編集ソフトには、レタッチツールなど、AIを使用する一部のコンテンツが含まれています。そのため、Photoshopで出力される画像には、業界標準のインジケーターが挿入されることになり、この結果『Made with AI」のラベルが付けられていました」と報告しています。Metaが本物の写真に「AI製」というラベルを付けているという報告 - GIGAZINEこれらの苦情に対応する形でMetaは、「Made with AI」のラベル名を「AI info」に更新したことを発表しました。ラベルをクリックすると、これまでと同様に、このラベルが適用された理由やコンテンツがAIによって生成された可能性を示す詳細が表示されます。2024年2月にラベル付けの導入が発表された際のラベル名も「AI info」でした。そのため、発表から約5カ月を経てラベル名が「AI info」に回帰したことになります。Metaのケイト・マクラフリン広報は「Metaは、ラベル付けのアプローチが私たちの意図により適したものとなるように、業界全体の企業と協力してプロセスを改善しています」と報告しました。