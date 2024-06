ドライブを快適にするため車内で芳香剤を使う人も多いが、猛暑を迎える前にその使用についてアメリカの医師が警鐘を鳴らしている。医師が公開した動画には、芳香剤が爆発したことで顔や目に火傷を負った女性の姿が映し出されていた。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。【この記事の動画を見る】米メリーランド州の医師クナル・スード氏(Kunal Sood)が5月5日、Instagramに動画を投稿したところ、これまでに820万回以上も視聴されて注目を集めている。動画はテネシー州在住のデジタルクリエイター、キンダル・ブレットさん(Kyndal Bret)が今年3月13日に投稿した動画を引用したもので、車の芳香剤が車内で爆発したことにより火傷を負った彼女の様子が捉えられていた。

キンダルさんは、バス用品店チェーン「バス&ボディーワークス(Bath & Body Works)」のカーフレグランスを車内で使用していたが、火傷を負った日は天気も良く、気温が高くなっていた。そのため突然、芳香剤が破裂して中の液体が飛び散り、キンダルさんの顔や目を直撃したという。車内には飛び散った液体により白いシミができてしまい、キンダルさんは動画で「芳香剤が熱くなって爆発し、顔と目に化学熱傷を負った」と説明している。クナル氏はキンダルさんが病院で治療を受けている様子を背景に、車の芳香剤に潜む危険性について次のように述べた。「車の芳香剤が熱くなって爆発し、彼女は化学熱傷を引き起こしてしまいました。こんなことにならないように芳香剤が爆発しないためにも、極度に暑い場所や直射日光に長時間さらすようなことは避けるようにしてください。」そしてこの動画には、ユーザーから次のような声が寄せられた。「芳香剤はどれも健康に対して非常に危険なの。それが肌にどんな影響を与えるのか…。そして私たちはその粒子を吸い込んでいるのよ。」「私は化学物質に対してアレルギーがあるから、これらのようなものは絶対に使わないわ。」「私は爆発しないように、いつも紙製の芳香剤を買うのよ。」「同じような目に私もあったわ。私道でのことだったんだけど、すぐに911に電話して消防士と救急隊員が私の目を洗浄してくれたの。火傷はせずに済んだけど、目が見えるようになるまで30分ほどかかったわ。」その後、キンダルさんは何度か病院に通って治療を受けたが、幸いなことに現在は顔に火傷の痕が残ることもなく、視力にも問題は見られず、回復しているようだ。画像は『Kunal Sood, MD Instagram「Do you use a car air freshner?」』『The Sun 「UP IN SMOKE Car explodes when driver lights cigarette minutes after spraying air freshener」(Credit: PA:Press Association)』『News.com.au Facebook「This is insane!」』『Fox News 「CT TikToker goes viral for hapless kitchen fire reaction, hopes ‘people can learn’ from her mistake」(@rachandteash via Storyful)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)