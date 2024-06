FTR通過、AWS認定ソフトウェアに！リスクモンスター「サイバックスUniv.」

リスクモンスターは、社員研修サービス「サイバックスUniv.」がFTRを通過し、「AWS認定ソフトウェア」となったことを発表しました。

FTRは、AWSが定めるリスク検証項目にもとづき、対象のソフトウェアまたはソリューションをレビューする技術検証パートナープログラムです。

「セキュリティ」、「信頼性」、「運用上の優秀性」の観点から、AWSが定めるベストプラクティスに沿って審査されます。

一定の基準を満たすサービスだけがFTRを通過し、お客様が安心して利用できるサービスであることを示す「AWS認定ソフトウェア」として正式に認められます。

「サイバックスUniv.」は、4,500種類のeラーニング・Webセミナーを月600円/人より利用いただける社員研修サービスです。

今回、多くの企業様により安心してサービスを利用するため、FTRを通過しAWS認定ソフトウェアとなりました。

